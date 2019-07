Treninotte, CUB diffida Rekeep Rail.

L’ O.S. Confederazione Unitaria di Base (CUB) ha dato mandato attraverso il suo legale di fiducia, ad inviare una diffida verso l’ azienda Rekeep Rail s.r.l. che ha in affidamento l’ appalto dell’ accompagnamento e l’ assistenza alla clientela delle carrozze Letto e Cuccette degli intercitynotte.

“Ci siamo affidati alle vie legali tramite il nostro sindacato”, scrive in una nota l’ addetto di bordo Daniele Troiano, portavoce dei lavoratori di Napoli iscritti alla CUB Trasporti : “ poiché siamo stanchi di vederci sottratti i nostri diritti contrattuali ogni qual volta una ditta si aggiudica l’ appalto, un servizio svolto da piú 100 anni a bordo dei treni delle Ferrovie dello Stato” aggiungendo: “ La nostra lotta é una battaglia per la dignità di tutti quei lavoratori che non vivono di compromessi, che non vogliono sempre ritrovarsi coinvolti tra accordi “scellerati” azienda/sindacati che vanno a ledere non solo il profilo professionale, ma soprattutto, la qualità del servizio pubblico (pagato dai contribuenti) che dovrebbe garantire un immagine decorosa e di rispetto proprio per il titolo di viaggio pagato dall’ utenza e su questo, le colpe ricadono anche sulla Committente Trenitalia che avvalla tutti gli accordi a ribasso dell’ appalto in essere .”

Conclude :- Mi rivolgo ai tanti lavoratori di tutte le sezioni, non siate complici di una lenta agonia, siate invece protagonisti per una lotta per la dignità, fatelo per il vostro futuro, per le vostre vite.