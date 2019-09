Tutte le strade portano a Napoli, le installazioni di Renaud Auguste-Dormeuil.

Il Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura e al Turismo

e l’Institut Francais de Naples

sono lieti di invitarla all’inaugurazione delle mostre di

RenaudAUGUSTE-DORMEUIL

TUTTE LE STRADE PORTANO A NAPOLI

Un progetto a cura di Elisabetta Giovagnoni

Organizzazione Arteealtro – Assistente all’organizzazione Camille Huet

PIAZZA DEL PLEBISCITO

Performance: I willkeepa light burning

Giovedi’ 19 Settembre dalle ore 19.00

SALA DELLE CARCERI DEL CASTEL DELL’OVO – Via Eldorado, 3

Mostra: Inaugurazione, sabato 21 settembre dalle 16,00 alle 18.30

visitabile fino al 13 ottobre

INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI – Palazzo il Grenoble, Via F. Crispi, 86

Mostra:inaugurazione sabato 21 Settembre dalle 19,00 alle 21.3

visitabile fino al 21 novembre

A due anni dalla prima personale di Renaud Auguste-Dormeuil in uno spazio pubblico italiano il lavoro di promozione dell’artista in Italia continua al Sud con questo nuovo progetto per il Comune di Napoli che vede coinvolto anche l’Institut Français Napoli che proprio quest’anno festeggia il centenario della sua fondazione. TUTTE LE STRADE PORTANO A NAPOLI si articola in più eventi che si svolgeranno a partire da settembre nei luoghi più noti e prestigiosi della città:

PIAZZAPLEBISCITO: I willkeepa light burning, giovedi’ 19 settembre dalle 19.00;

CASTELDELL’OVO: Whenthepaper, installazione e Tourbillon de la Vie, opere, sabato 21settembre – 16.00/18.30 – <spa€n>f</spa€n>ino al 13ottobre;

INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI: Giorno Perfetto, mostra, sabato 21 settembre-19.00/21.30 – fino al 21 novembre.

In linea con il desiderio di creare una sinergia con la storia locale, Renaud Auguste-Dormeuil, che come tanti artisti stranieri adora Napoli ed il suo territorio, ha pensato ad un susseguirsi di opere che intendono coinvolgere i cittadini e che traggono spunto dalla storia locale ed e’ per questa ragione che ha scelto come giorno del battesimo del progetto una data ed un luogo a cui i napoletani sono particolarmente legati: il giorno della festa di San Gennaro e Piazza Plebiscito, per decenni considerata a livello internazionale la Piazza dell’Arte contemporanea nonche’ luogo caro ai napoletani perche’ palco di grandi eventi e memorabili concerti di artisti di fama mondiale.