Tutto l’appeal dei piatti pronti in Gourmet Italia.

Piatti pronti buoni come quelli freschi ma surgelati, e quindi sempre a disposizione, facili da conservare a lungo e veloci da preparare: ecco la specialità di Gourmet Italia (parte del Gruppo Dr. Schär), azienda nota soprattutto per la linea M’ama, che attira sempre più consumatori grazie alle sue numerose ricette prelibate, pronte in pochi minuti: basta toglierle dal freezer e metterle nel microonde e… il pranzo o la cena sono serviti!

Diverse indagini realizzate recentemente hanno come focus gli italiani e i cibi che acquistano più spesso al supermercato. Emerge un dato molto interessante: i piatti pronti sono in netta crescita per quanto riguarda i volumi di vendita. Le spiegazioni sono più di una. Sicuramente, sempre più donne sono impegnate nel mondo del lavoro dalla mattina alla sera, rientrano tardi e non hanno due ore di tempo da dedicare alla preparazione della cena. Sempre più numerosi sono anche i single, soprattutto i separati e i divorziati con figli al seguito che, oltre ad avere poco tempo, magari non sanno cucinare e devono comunque sfamare la prole in maniera soddisfacente.

Nella società di oggi, dove tutto corre a velocità pazzesca, il piacere di cucinare, spesso, per cause di forza maggiore, viene relegato ai weekend: durante la settimana non c’è il tempo materiale, tra mille impegni e incombenze, da dedicare a un arrosto ripieno o a un risotto coi funghi. Ma, a parte la mancanza di tempo, c’è un’altra motivazione importante che spinge ad acquistare primi e secondi pronti: semplicemente, si è attratti dal gusto e dalla bontà di prelibatezze cucinate da veri chef con ingredienti di prim’ordine, piatti che molti non sarebbero mai in grado di cucinare da soli. Dopo una giornata faticosa al lavoro, chi non si sente subito risollevato davanti a un piatto elaborato e gustoso, semplicemente da togliere dal freezer e da inserire nel microonde? Magari le lasagne (sempre al top del gradimento degli italiani) o gli spaghetti ai frutti di mare?

Tra le tante specialità tradizionali della linea M’ama di Gourmet Italia, abbiamo scelto alcune delle più elaborate e succulente, quelle a cui non si può proprio dire di no, quelle che risollevano il morale in un batter d’occhio e che inducono al sorriso.

Le Lasagne alla bolognese della linea M’ama sono un classico della cucina italiana famoso in tutto il mondo. Preparare le lasagne è lungo e complicato, tra pasta fresca da fare e da stendere a sfoglia, ragù di carne da cuocere per ore a fuoco lento, besciamella che deve essere liquida al punto giusto e cento altri dettagli. Con M’ama basta aprire il freezer, inserire nel microonde per 6 minuti o nel forno tradizionale per 20-25, e poi sedersi a gustare un piatto straordinario preparato con cura e solo con ingredienti di prima scelta.

Chi ama il pesce sa quanto tempo è necessario per pulirlo e preparare una specialità come gli Spaghetti ai frutti di mare. Grazie a M’ama di Gourmet Italia, d’ora in poi possiamo evitare questo lavoro lungo e noioso. La ricetta di questo piatto pronto è preparata con seppie e calamari, gamberi, cozze e vongole sgusciati, selezionati per la freschezza e l’alta qualità. Gli spaghetti sono sempre al dente con M’ama, cosa che non succede quasi mai quando si cucinano nell’acqua bollente di fretta e magari vengono dimenticati troppo a lungo sul fuoco…

Piatto tradizionale la cui origine è contesa tra Sicilia, Campania ed Emilia, le Melanzane alla parmigiana sono apprezzate ovunque per il loro sapore unico. Richiedono, però, una preparazione lunga e piuttosto laboriosa! Problema risolto con la linea M’ama di Gourmet Italia: bastano 6 minuti di microonde per gustarsi una specialità nutriente e sfiziosa che darà subito una svolta positiva a qualunque serata.

Le patate, fritte o arrosto, sono uno dei “comfort food” più amati nel mondo, in grado di migliorare l’umore in pochi secondi. Le Scaloppine ai funghi con patate arrosto di M’ama sono semplicemente perfette: al maiale saporito, cucinato con funghi e panna, vengono abbinate le patate, morbide e croccanti al punto giusto. Mangiare è un piacere quotidiano con Gourmet Italia!

Gourmet Italia

Gourmet Italia, società del Gruppo Dr. Schär, è specializzata nella produzione di piatti pronti surgelati distribuiti in Italia e all’estero – in diversi paesi europei, in Australia, negli Stati Uniti e in America Latina – nei canali di vendita Horeca, nel Quick Service e nella Gdo attraverso le catene associate, con politica di marchio o in white-lable. L’offerta Gourmet Italia recentemente si è rinnovata con il marchio M’Ama, con le sue due linee di prodotti, i “Classici Italiani” e i “Nuovi Sapori”, che propongono un perfetto equilibrio tra piatti classici della tradizione italiana e ricette di ispirazione internazionale. L’azienda ha un fatturato di oltre 24 milioni e oggi impiega circa 160 dipendenti nel suo stabilimento di Borgo Valsugana (TN), il primo polo produttivo con una superfice di circa 14.000 mq. Per maggiori informazioni su Gourmet Italia visita il sito www.gourmetitalia.it