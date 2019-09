Tuttosposi, si entra gratis con la privilege card.

Dal 19 al 27 ottobre torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli Tuttosposi, l’evento promosso dall’Osservatorio Familiare Italiano (OFI), giunto alla sua 31esima edizione. Anche quest’anno le giovani coppie in procinto di sposarsi potranno richiedere tramite social la loro privilege card per entrare gratis in fiera e scegliere il meglio per il grande giorno. Per ottenerla basta collegarsi al link https://card.tuttosposi.it/ o https://www.tuttosposi.it/card-domande-frequenti/.

Inoltre, le coppie che si sposeranno entro il 2020 potranno partecipare al concorso a premi Vieni e Vinci a Tutto Sposi, la grande novità da quest’anno. Con il biglietto d’ingresso o con la Privilege Card le coppie compileranno all’ingresso della fiera una cartolina personalizzata con il nome di ciascuno sponsor per cui si candidano a ricevere il premio. Si può tentare la fortuna imbucando più cartoline in giorni diversi della manifestazione per vincere più premi nelle diverse categorie: abiti da sposa, location per il ricevimento, una cucina completa, trucco e parrucco, servizio fotografico, viaggio di nozze, auto di lusso per tutta la giornata del matrimonio. Per maggiori informazioni basta andare su: https://www.tuttosposi.it/vieni-e-vinci-a-tuttosposi/