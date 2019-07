Universiadi, Radio Marte radio ufficiale di Casa Campania.

Radio Marte è la radio ufficiale di Casa Campania, i villaggi della 30a Summer Universiade Napoli 2019, dedicati ad atleti e delegazioni internazionali. A partire dalle 19.00 di ogni giorno, fino al 14 luglio, i personaggi marziani, i djs e tanti ospiti canori invitati dall’emittente, animeranno le due installazioni di Caserta e Salerno. Coinvolte alcune tra le voci più conosciute ed amate del palinsesto di Radio Marte: Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Franco Simeri, Francesco Mastandrea, Dino Piacenti e Fabiana Sera. Sul palco, una folta squadra di djs, tra cui Gigi Soriani, Luciano De Santis, Rosario Laudando, Paco, Guido Ruffo e Pippo Minerva, coadiuvati dalle voci di Mary Boccia e Simona Pace. , i villaggi della 30a, dedicati ad atleti e delegazioni internazionali. A partire dalle 19.00 di ogni giorno, fino al 14 luglio, i personaggi marziani, i djs e tanti ospiti canori invitati dall’emittente, animeranno le due installazioni di Caserta e Salerno. Coinvolte alcune tra le voci più conosciute ed amate del palinsesto di Radio Marte: Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Franco Simeri, Francesco Mastandrea, Dino Piacenti e Fabiana Sera. Sul palco, una folta squadra di djs, tra cui Gigi Soriani, Luciano De Santis, Rosario Laudando, Paco, Guido Ruffo e Pippo Minerva, coadiuvati dalle voci di Mary Boccia e Simona Pace. Decine gli artisti che proporranno la loro musica e le rispettive novità discografiche, tutti rigorosamente campani, con un calendario “workinprogress”. Oltre a nomi già noti come i Mr. Hyde, Mario Maglione, gli Sha-Dong, saliranno sul palco artisti emergenti come Cristina Cafiero (proprio oggi esce “Viola” il suo nuovo singolo antibullismo), Milena Setola, Luca Sorrento, Incanto Quartet, Myky Petillo, Federico Di Napoli (uno dei componenti dei Radio Rocket di Made in Sud), Briganti Band (vincitori di Casa Sanremo 2019), Shara (“Eccellenze del Sud”), i Fratelli Cortese, Martina Striano ed il progetto “Medea e il sistema”. Folto anche l’apporto artistico dal salernitano, con la presenza di Denise, Mathì, Bif e Tijuca Duo.

Casa Campania è uno spazio di promozione culturale e territoriale ad ingresso libero e gratuito, realizzato dalla Scabec Regione Campania, in occasione dell’Universiade Napoli 2019. Un punto di incontro e di informazione per i tantissimi atleti e delegazioni che sono residenti oltre che a Napoli anche nelle altre città campane. A Casa Campania si promuove il programma di eventi culturali che, fino al 14 luglio, affianca le competizioni sportive, facendo conoscere l’immenso patrimonio culturale e naturalistico della nostra regione, attraverso una emozionante realtà immersiva. Inoltre sono previsti momenti per la promozione delle eccellenze enogastronomiche, con degustazioni di specialità originarie di tutto il territorio della nostra regione. Casa Campania è legata al marchio Campania>Artecard, la card che unisce ingressi museali e trasporto pubblico, e che in occasione dell’Universiade 2019 è stata regalata (in una versione speciale) agli oltre 8000 atleti accreditati. Casa Campania si trova a Caserta in Corso Trieste angolo piazza Antonio Gramsci e a Salerno sul Lungomare nei pressi del Grand Hotel è aperta tutti i giorni fino al 14 luglio dalle ore 16 alle ore 23.