Vico Soirée, conclusa con successo la kermesse di Vico Equense.

Nella suggestiva cornice di Via Castello Marina si è svolta la serata finale di Vico Soirée. Madrina e conduttrice della serata la presentatrice Rai Federica Peluffo. Il tenore Piero Mazzocchetti e l’attore Gianfranco Phino hanno intrattenuto i presenti regalando emozioni e risate per oltre un’ora.

È possibile creare dei percorsi virtuosi, in cui turismo – intrattenimento – arte – cultura e prodotti tipici del territorio si intrecciano per dare una visione unica e poliedrica? A Vico Equense sembra proprio di sì, grazie allo sforzo e all’impegno organizzativo dell’A.CO.V.E. (Associazione dei Commercianti di Vico Equense), sostenuta dall’amministrazione comunale. I venerdì di agosto hanno visto protagonista il centro storico dell’incantevole cittadina che dà il benvenuto in penisola sorrentina, dove il brand “Made in Vico” si è letteralmente messo in mostra attraverso l’esposizione di artigiani, artisti, hobbisti, eccellenze gastronomiche, performance musicali e teatrali, laboratori di cake design, che hanno animato vicoli, loggiate e portoni del centro antico – affacciato sulle marine di Vico e di Seiano.

Vico Soirée è diventato immediatamente appuntamento fisso e molto atteso da parte di turisti e vicani, che hanno risposto all’iniziativa in maniera entusiastica.

Gli espositori hanno dimostrato quanto di bello e di buono Vico Equense sia in grado di produrre, in termini di artigianato, pittura, gastronomia, creatività. Le iniziativa a corredo (spettacoli teatrali, musica popolare, concerti, momenti di comicità) hanno riscosso grande successo, consentendo anche di ammirare angoli preziosi e suggestivi, come via Castello Marina e lo splendido sagrato della ex Cattedrale.

“Vico Soirèe” ha rappresentato una vetrina turistica e di promozione del territorio molto importante, per valorizzare i punti di forza che rendono Vico Equense una perla preziosa, che dal mare alla collina offre mille suggestioni diverse. Si sono dichiarati estremamente soddisfatti i membri del direttivo dell’A.CO.V.E., capitanati dalla presidente Margherita Aiello, che hanno goduto del sostegno dell’attuale amministrazione cittadina. Una forte motivazione a continuare con nuovi progetti, per portare sempre di più alla ribalta nazionale e internazionale Vico Equense.