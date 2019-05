Si è recato in casa della sua ex pretendendo l’affidamento della loro bambina, di pochi mesi, ma anche i soldi per acquistare la droga.

Un 22enne, originario dello Sri Lanka, è stato bloccato dai carabinieri, chiamati dalla vittima che era stata picchiata.

Il fatto è accaduto a Napoli.

Il 22enne è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. (ANSA)