Vomero, è allarme accattonaggio, Capodanno (comitato valori collinari): intervengano Sindaco, Questore e Prefetto.

“ Adesso basta! Non ne possiamo più! Le autorità preposte devono assolutamente intervenire – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Il Vomero da quartiere bene della Città si è trasformato in una sorta di Corte dei miracoli, un quartiere con una pletora di accattoni, di mendicanti e di venditori di calzini e di articoli vari, che tartassano i passanti con richieste insistenti e petulanti, le quali, non raramente, esasperano le persone al punto che in qualche caso si è assistito anche a diverbi piuttosto accesi. Negli ultimi tempi si sono aggiunti anche alcuni extracomunitari che chiedono soldi collocando sulla strada mucchietti di spazzatura a mo’ di netturbini improvvisati “.

“ Un fenomeno preoccupante che sta avendo un’impennata preoccupante, specialmente nelle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano – afferma Capodanno -. In qualche caso addirittura vengono utilizzati bambini in tenera età. Tutto ciò contribuisce non poco ad allontanare le persone, che non vogliono essere molestate con richieste petulanti di ogni genere. I passanti non gradiscono infatti di essere infastiditi e aggrediti, seppure solo verbalmente, mentre camminano per strada, pure per fare i propri acquisti “.

“ Molti di questi questuanti stazionano fuori da esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti alimentari. collocandosi sempre negli stessi posti – prosegue Capodanno -. Qualcuno ipotizza che possa esserci una sorta di regia occulta, il che potrebbe anche far pensare che, a monte di questo stato di cose, vi potrebbe essere una vera e propria organizzazione, che sfrutta anche i questuanti, per lo più immigrati. Aspetti sui quali occorrerebbe indagare per fare piena luce. Ci sono poi quelli che invece girano alla ricerca della persona più idonea da infastidire, per lo più donne o anziani. Capita sovente che non si fa in tempo a fermarsi per scambiare un saluto con un amico incontrato per strada, che si viene assaliti da un nugolo di mendicanti, accattoni e venditori ambulanti di ogni genere di prodotto, dagli accendini ai calzini. L’aspetto più irritante è l’insistenza e la petulanza di queste intrusioni, al punto che si è costretti a salutare in tutta fretta l’amico incontrato pur di liberarsi da questi fastidiosi personaggi “.

Capodanno non usa mezzi termini e invita prefetto, questore e sindaco di Napoli, nonché le forze dell’ordine, ad intervenire con l’urgenza del caso per restituire decoro e dignità al quartiere collinare, liberandolo, nel rispetto delle leggi vigenti, da questa miriade di questuanti, accattoni e ambulanti che lievitano di giorno in giorno.