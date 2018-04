Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018

Weekend a Capodimonte: concerto a 24 mani, musica popolare, Run for Parkinson’s, visite e animazione nel museo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

via Miano 2, Napoli

SensazionArte, laboratorio didattico per ragazzi affetti da autismo, Run for Parkinson’s Campania 2018, gara podistica di 10 chilometri per la prima volta a Napoli, 24 hands project, concerto a ventiquattro mani, Tuketetù, attività per bambini per riscoprire la tradizione musicale popolare, Alla scoperta della musica con il M° Rosario Ruggiero, le performance della Compagnia Arcoscenico e della Compagnia del Tufo che animeranno le sale del museo, e la nuova campagna social del Mibact #aprilealmuseo che per tutto il mese di aprile invita i visitatori a cercare e condividere i #fiorinellarte.

Ecco il programma del weekend nel dettaglio:

Sabato 7 aprile, ore 10.30

SensazionARTE

laboratorio didattico per ragazzi affetti da autismo

In relazione alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si è celebrata il 2 aprile, sabato 7 aprile alle ore 10.30 i Servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte organizzano SensazionARTE, il laboratorio didattico progettato specificamente per ragazzi con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del programma Un Bosco Reale per TUTTI. La sperimentazione è dedicata a sette ragazzi fra gli 8 e i 14 anni ed è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell’Università Federico II, la Coop. Soc. Tulipano, Ass. Autism AID – Famiglie in Rete.

Un genitore o accompagnatore avrà diritto all’ingresso gratuito. Per maggiori informazioni e per prenotazioni scrivere a mu-cap.accoglienza.capodimonte @beniculturali.it o telefonare allo 081 7499130.

Domenica 8 aprile, ore 9.00-13.00

Run for Parkinson’s Campania 2018

Gara podistica di 10 km, seguita poi da una passeggiata di 1 km

Il Real Bosco di Capodimonte ospita l’evento di sensibilizzazione sociale Run for Parkinson’s Campania 2018, per la prima volta a Napoli. L’evento organizzato da Parkinson Parthenope in collaborazione con la società sportiva “La Corsa” prevede una gara podistica di 10 km, seguita poi da una passeggiata di 1 km con la presenza complessiva di almeno 1200 persone provenienti da tutta la Campania e in parte dal Lazio e dal Molise.

Per maggiori informazioni contattare:

per la gara podistica: 328 016 7970 o http://www.lacorsa-asd.it o asdlacorsa@gmail.com

per la passeggiata: 328 954 5154 o www.parkinsonparthenope.it o parkinsonparthenope@gmail.com.

Domenica 8 aprile 2018, ore 10.30 (Salone delle Feste, primo piano)

24 hands project – concerto a 24 mani

ingresso con il biglietto del museo

L’impiego di dodici strumentisti (da cui le ventiquattro mani) consente l’utilizzo in simultanea di tutta la gamma timbrica del pianoforte, utilizzato anche come strumento a percussione per enfatizzare la scansione ritmica di brani. L’esecuzione, arricchita dall’azione scenica, trasforma il pianista in attore capace di improvvisazione a sfondo umoristico, per intrattenere piacevolmente le platee più vaste. Autore del progetto il M° Gabriele Ottaiano, docente di pianoforte al Conservatorio di Musica di Napoli San Pietro a Majella.

In programma: Tarantella Scumbinata L. De Luca / Trisch Trasch Polka J. Strauss – L. Scognamiglio / Guglielmo Tell G. Rossini – G. Franza / Caleidoscopio L. De Luca – G. Aprea / Rapsodia Urbana C. Panariello / Mozartiana L. De Luca / La Media Luna P. Corrado / Time Blows Time Flows G. Aprea / Danza Arqaica A. Yossifov

Partecipazione con il biglietto di ingresso al museo. Iniziativa a cura dell’associazione MusiCapodimonte.

Per vedere lo spot:

www.youtube.com/watch?v=2LOhhv pPpCQ&t=5s

Domenica 8 aprile, ore 11.30-12.30 (Belvedere)

TUKETETU’

Incontri musicali gratuiti per il recupero della tradizione popolare campana e l’uso di strumenti musicali tipici. Al Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, si riscopriranno ninnananne, filastrocche, conte, giochi infantili della nostra tradizione insieme agli antichi strumenti come la tammorra, il tamburello, lo scetavajasse, il putipù, i triccaballacche, le castagnette. La lezione avviene con la presenza (e tutela) dei genitori che possono godere delle bellezze del panorama.

Durata di ogni incontro: 60 min. Circa

Numero massimo partecipanti: 15 bambini dai 8 agli 14 anni per ogni incontro

Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria per minori accompagnati.

infomusicapodimonte@libero.it; segreteria ore 15-17 cell 347 3106804

Prossimi appuntamenti: Domenica 6 Maggio, Domenica 3 giugno

Sabato 7 aprile e domenica 8 aprile 2018

Alla scoperta della musica, Compagnia Arcoscenico e Compagnia Teatro del Tufo

animazione nel museo

Sabato 7 aprile Alla scoperta della musica con il M° Rosario Ruggiero che guiderà i visitatori all’ascolto di brani pianistici nel Salone Camuccini.

Sabato 7 aprile e domenica 8 aprile 2018 dalle ore 10.30 alle 12. 30 i piccoli visitatori del museo saranno accolti dai simpatici personaggi della Compagnia Arcoscenico: la Dama di Corte (Antonella Quaranta) e Re Pulcinella (Rodolfo Fornario).

Domenica 8 aprile 2018 dalle ore 11.00 alle 12.00 la Compagnia Teatro del Tufo con Antonella Raimondo, Margherita Romeo e Angela Tamburrino presenta una performance teatrale dal titolo Cuoche al Palazzo: che se magn’a Capemonte? Un gruppo di cuoche napoletane di fine ‘800 illustrano le eccellenze gastronomiche che hanno avuto origine nel sito di Capodimonte, tra notizie storiche e detti popolari.

Appuntamento nella sala 18 al primo piano del museo.

Partecipazione con il biglietto d’ingresso del museo senza prenotazione.

Iniziative a cura dell’associazione MusiCapodimonte.

Inoltre, per tutto il mese di aprile la campagna social del Mibact #aprilealmuseo invita i visitatori a cercare i fiori nelle opere d’arte, a scattare delle foto e a condividerle sui canali social del Mibact e su quelli del Museo e Real Bosco di Capodimonte con l’hashtag #fiorinellarte