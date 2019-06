Wine for Pizza, il vino perfetto per la pizza!

Wine for Pizza, questo il nome del vino nato per rendere l’abbinamento con la Pizza un’esperienza unica ed irripetibile.

Wine for Pizza è l’evoluzione del Gragnano, un vino prodotto con uve Piedirosso ed Aglianico con leggera spuma con le caratteristiche ideali per l’abbinamento con la pizza.

Prodotto che vuol ripristinare il tradizionale abbinamento del vino rosso, meglio se frizzante, con tale prelibato piatto, e che fu purtroppo soppiantato nel secondo Dopoguerra dalla birra per ragioni esclusivamente economiche.

In quell’epoca, infatti, la vendita di alcolici con gradazioni superiori ad una certa soglia richiedeva regolare licenza, e le pizzerie reputavano più conveniente servire birra in accompagnamento alla pizza: grazie alle gradazioni più basse della birra, infatti, non era necessario avere la licenza di vendita e ciò contribuiva ad un consistente sgravio di costi.

Ne derivò un abbinamento giustificato più dalla convenienza economica per il gestore della pizzeria che dalla corretta applicazione dei criteri sensoriali, ma che oggi può e deve essere rivisto in nome della piena soddisfazione delle percezioni sensoriali.

Oggi da Napoli, capitale del Sud e capitale della pizza, inizia il percorso di Wine For Pizza, vino prodotto con l’obiettivo di riscoprire l’abbinamento del vino con la Pizza, servito in un innovativo formato di bottiglie da 500cl.

Wine for Pizza viene vinificato come il Gragnano mediante pigiatura e diraspatuta soffice, e subisce fermentazione e macerazione a freddo in acciaio per circa 7/8 giorni con rimontaggi e follature giornaliere, poi rifermentazione in autoclave per la presa di spuma ed il successivo affinamento in bottiglia.

La zona di produzione rientra nel comune di Gragnano su terreni complessi a tessitura calcarea, le vigne di Piedirosso ed Aglianico si trovano ad altitudini di circa 400 mt. s.l.m.. Le rese sono basse, 60 hl/Ha, al fine di avere un prodotto di alta qualità.

Da questo delicato processo di vinificazione deriva un vino che in degustazione si presenta dal colore rubino profondo con riflessi porpora. Delicata spuma soffice che amplifica i delicati profumi di ciliegia e mirtillo ed una mineralità calcarea.

Il palato è esaltato dalla freschezza del sorso e dai tannini delicati, ben fusi nella complessiva struttura del vino. Una buona persistenza ed un retrogusto fruttato e lievemente ammandorlato sono il finale gustativo.

Se non vi fosse venuta voglia di questo bel bicchiere, servito fresco “a temperatura di cantina e non di frigo” come raccontò Mario Soldati, significa che non avete voglia di convivialità, di allegra spensieratezza, di una tavola della tradizione.

Altrimenti compratene una bottiglia e condividetela.

Una raccomandazione, però … Assicurati che sia Gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante lo pigli, sennò…desisti! [cit. Miseria e Nobiltà]

Wine for Pizza, già disponibile nelle migliori pizzerie della Campania è in vendita solo presso L’Enoteca di via Niutta 14 a Napoli ed on line su www.vinidelsud.net

Per informazioni commerciali: info@wineforpizza.it – 339.8177969