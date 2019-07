Yoga Pesca Nettarina IGP, la tradizionale limited edition regina della Notte Rosa 2019.

Puntuale all’appuntamento per il quarto anno consecutivo, Conserve Italia festeggia l’arrivo dell’estate con il frutto più amato dagli italiani, lanciando in concomitanza con la Notte Rosa 2019 il succo Yoga Pesca Nettarina di Romagna IGP 200 ml in limited edition.

La Pesca Nettarina di Romagna IGP ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta dall’Unione Europea nel 1997 quale riconoscimento ufficiale che tutela la tipicità e la tradizione di una coltura che rappresenta, a pieno titolo, la storia della frutticoltura italiana.

E della Romagna Yoga – marchio storico di Conserve Italia, sinonimo di buona frutta da bere – è un testimonial storico, perché nasce oltre 70 anni fa a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, e perché ha sempre valorizzato le produzioni locali e nazionali.

Il profondo legame tra Yoga e la Romagna si rafforza così ancora una volta in occasione della 14ª edizione della Notte Rosa, quando venerdì 5 luglio 2019, lungo i 130 chilometri della Riviera, andrà in scena la Pink R-evolution (questo il tema di quest’anno), con un’esplosione di gioia e di festa per tutti, attraverso spettacoli, luci, musica, immagini e colori, al centro di un avvenimento ormai irrinunciabile per celebrare l’avvio della stagione estiva.

Yoga Pesca Nettarina di Romagna IGP, il succo di frutta limited edition ottenuto solo con pesche nettarine IGP dal gusto intenso, è distribuito in esclusiva nei bar e locali presenti nella fascia adriatica Romagnola e si prepara quindi ad invadere le località rivierasche interessate dalla Notte Rosa, sottolineando il “buono” della festa e della condivisione. Un succo di frutta speciale, pensato per il mondo Horeca, che si sposa al meglio con un evento dal forte richiamo globale, dove benessere, festa, natura e divertimento sono protagonisti per tutto il primo weekend di luglio.

Festeggiare con la migliore frutta 100% italiana, fresca, genuina, selezionata e garantita da un marchio storico, è la proposta che Yoga porta nei bar con il succo Pesca Nettarina IGP, un sorso di bontà naturale apprezzata e premiata dai consumatori.

La bottiglia trasparente da 200 ml consente di vedere il prodotto e la sua intensa consistenza, mentre il colore caratteristico del succo di frutta Yoga Pesca Nettarina IGP è in perfetta sintonia con il color code della Notte Rosa.

