Autonomia, tavolo di Governo venerdì. Oggi incontro Conte-De Luca su sanità.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato una nuova riunione del tavolo di governo sull’Autonomia per il prossimo venerdì 19 luglio alle 13. Lo si apprende da fonti di governo. L’ultima riunione si era chiusa con uno scontro tra ministri di M5s e della Lega sul tema della scuola.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Roma Palazzo Chigi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui temi della sanità e dell’autonomia differenziata. De Luca, riferisce la Regione Campania, sulla sanità ha certificato che la Campania ha raggiunto l’equilibrio di bilancio e risultati nella griglia Lea (livelli essenziali assistenza) che rendono non più sostenibile per ragioni tecniche il commissariamento della Sanità campana. Si è ribadita, si apprende, la necessità di una decisione rapida anche in vista delle prossime riunioni di tavoli tecnici nazionali su questa questione.

De Luca ha anche illustrato i contenuti del documento inviato al Ministri degli Affari Regionali relativo al tema dell’autonomia differenziata delle Regioni.