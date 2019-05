Contrasto ai maltrattamenti agli animali, dal Viminale 145.000 alle Prefetture campane.

Un milione di euro per scovare canili e gattili irregolari. È lo stanziamento messo a disposizione dal Viminale per passare al setaccio le strutture nelle nove regioni italiani con la maggiore concentrazione di ricoveri per amici a quattro zampe. In particolare, per la Campania arriveranno 145.223 euro (le strutture per cani e gatti sono 114). Le prefetture si coordineranno con gli enti locali (a partire dalla Regione): i fondi potranno essere investiti anche per assumere agenti della Polizia Locale a tempo determinato, per coprire le spese di lavoro straordinario degli agenti o per acquistare mezzi e attrezzature ad hoc.

Dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini:

“Sono orgoglioso di questa iniziativa, che per il Viminale è una novità assoluta. In Italia ci sono strutture regolari e di eccellenza che accudiscono gli animali nel migliore dei modi, ma purtroppo ci sono realtà illegali che vanno scoperte e chiuse. Chi maltratta gli animali va punito duramente”.