Lega, Raffaele Volpi nuovo coordinatore per la Campania.

“La Lega, ormai primo partito del Paese, anche in Campania registra una crescita di adesioni e consenso importantissimi. Per armonizzare l’indirizzo politico e facilitare la crescita ho inteso conferire l’incarico di coordinatore regionale al sottosegretario Raffaele Volpi che sarà coadiuvato nel suo lavoro dal deputato Gianluca Cantalamessa in qualità di presidente regionale”.

Lo annuncia Matteo Salvini. “Nell’augurare buon lavoro a Raffaele – dice il leader della Lega – che ha la mia assoluta fiducia, a Gianluca e a tutta la squadra di leghisti in Campania confermo la mia continuativa disponibilità verso una regione che ha molte sfide da affrontare e da vincere e dove la Lega vuole essere attore centrale e positivo”.

“Affronteremo con passione le nuove sfide per il futuro della nostra regione. È un prestigioso incarico che accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità”, commenta il neopresidente Cantalamessa. (ANSA)