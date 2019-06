Salvini ad Aversa: autonomia serve soprattutto al Sud, alle Regionali un candidato della Lega.

“Non vedo l’ora di essere messo alla prova del lavoro anche in Regione Campania”. Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ad Aversa (Caserta), dove ha partecipato ad una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco della Lega al ballottaggio, Gianluca Golia. Ad una domanda sulle conseguenze dell’autonomia differenziata il leader della Lega ha replicato: “Servirà soprattutto al Sud dove la politica ha sempre nascosto i propri errori dicendo sempre è colpa di altri”.

Il prossimo anno si vota in Campania per le Regionali. Ci sarà candidato della Lega? “Mi sembra evidente – dice Salvini – Ma non fatemi fare nomi. Guardiamo ai progetti. Sono stati fatti tanti e troppi errori sulla sanità e troppi tagli sulle infrastrutture, sulle tematiche ambientali, sulla gestione e sulla valorizzazione dei rifiuti, sulla gestione e l’assegnazione delle case popolari. Non vedo l’ora di essere messo alla prova del lavoro anche in Regione Campania”. (ANSA)

