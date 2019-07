Universiadi, Nappi: De Luca e de Magistris giganti della risata se non fossimo in presenza di una tragedia.

“Le Universiadi potevano essere l’occasione per ristrutturare molti impianti sportivi. Potevano servire a sostenere l’offerta turistica. Potevano migliorare logistica e sistema dei trasporti. Non saranno niente di tutto questo” così Severino Nappi, Presidente dell’Associazione Nord Sud nel corso dell’intervista a Radio Cusano Campus.

“Rischiamo che l’edizione campana venga ricordata solo per le liti tra De Luca e De Magistris per chi si mette davanti alle telecamere. Ora cominciano le gare. Non mi meraviglierei di vederli in pantaloncini sul traguardo per fregare la telecamera agli atleti. Triste pensare che questa sia l’immagine della politica campana quando noi avremmo bisogno di una squadra corale e unita – conclude- capace di mostrare al mondo le grandissime potenzialità della Campania ”.