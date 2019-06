Whirpool, Nappi: De Luca e De Magistris si affidano a Di Maio che improvvisamente diventa Mr. Wolf.

“Non passa giorno che Presidente della Regione e Sindaco di Napoli, divisi su tutto, non dicano che Luigi Di Maio è un incompetente. Ed è l’unica loro affermazione sulla quale sono d’accordo anch’io. Per questo però devo aggiungere che i due disastri viventi della politica campana non si rendono conto di quanto siano ridicoli oggi i loro appelli al Ministro Di Maio per salvare lo stabilimento della Whirpool dato che, fino a pochi giorni fa, attribuivano proprio a lui e alla sua incompetenza le colpe degli accordi disattesi. Ora però sarebbe lui a dover risolvere il problema? L’incapace Di Maio improvvisamente diventa il Signor Wolf? La verità è una sola: sparano sulla croce rossa ma neanche loro sanno cosa fare. In un Paese normale sarebbero già tutti a casa. Accadrà tra poco”. Lo dichiara in una nota Severino Nappi, ordinario di Diritto del lavoro e Presidente dell’Associazione Nord Sud

