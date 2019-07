Zingaretti in Campania: serve rilancio per il Sud. Nappi (FI): è proprio qui che il Pd ha fallito con De Luca.

“Verso Caserta, prima tappa del viaggio per l’Italia. Incontriamo lavoratori e imprenditori.

L’Italia e il Sud hanno bisogno di lavoro, sviluppo sostenibile, innovazione formazione. Non di odio e propaganda. Costruiamo l’alternativa”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

“Continuano le passarelle in Campania. Oggi è la volta di Zingaretti che ci viene a parlare di rilancio del Sud. Ma vogliamo ricordare al segretario nazionale del Pd che le crisi del lavoro -ultime quelle di Whirlpool e Jabil- nascono nella Campania governata dall’immobile Vincenzo De Luca, autore della peggiore performance sui fondi europei, incapace di sostenere le nostre imprese, massacratore della nostra agricoltura, distruttore del sistema della formazione professionale. Per essere credibili paladini della nostra terra di fronte all’insipienza e modestia dei 5 Stelle ci vogliono altre facce e altre storie, non le loro. Noi vediamo solo demagogia e propaganda”.

Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.