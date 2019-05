Broadcast e social network. il web-journalism si adegua a nuovi standard di qualità, corso di formazione dell’ordine dei giornalisti in collaborazione con Nexting, venerdì 24 all’Emeroteca Tucci (Posta Centrale).

Intercettare il cambiamento anziché inseguirlo. In un settore – quello giornalistico – che in passato ha pagato caro la disruption digitale, si prova a individuare in un mondo in continua evoluzione quali saranno i prossimi standard di fruizione online dell’informazione.

L’Ordine dei Giornalisti della Campania e Nexting, agenzia di comunicazione specializzata in soluzioni broadcast, hanno organizzato un corso dal titolo “Broadcast e social network. il web-journalism si adegua a nuovi standard di qualità“.

Sarà l’occasione per cercare di comprendere in che modo su web, e specialmente sui social network, il modo di fare informazione sta cambiando così come cambiano le piattaforme che i professionisti del settore utilizzano quotidianamente.

L’appuntamento è per venerdì 24 maggio 2019 a partire dalle ore 9.30 all’Emeroteca Tucci, all’interno del Palazzo delle Poste di Piazza Matteotti 2 (Napoli). L’incontro formativo, che da’ diritto a 4 crediti formativi per i giornalisti, sarà aperto dai saluti del presidente dell’OdG Campania Ottavio Lucarelli. Seguiranno gli interventi di Enrico Parolisi (formatore, giornalista e media specialist di Nexting); Gianluigi Bagnulo (giornalista di Sky Sport); Antonio Palmieri (broadcast specialist e Italian customer care per Dejero Labs). Previste inoltre alcune dimostrazioni pratiche sull’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia per lo streaming online in qualità televisiva.

Per le iscrizioni è possibile visitare il sito Sigef.

Giornalismo online, quale futuro?

A Napoli corso OdG – Nexting su video, web e social network

24 maggio 2019, dalle ore 09.30

Emeroteca Tucci (Palazzo delle Poste) – Piazza Matteotti 2 (Napoli) il corso è valido per l’aggiornamento professionale dei giornalisti