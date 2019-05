Instagram per giornalismo e comunicazione, corso di formazione.

Il Centro di Documentazione Giornalistica, attraverso il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione organizza il corso di formazione “Instagram per il giornalismo e la comunicazione“. Il corso si articola in due giornate che assegnano ciascuna 8 crediti per la formazione professionale continua dei giornalisti.

La quota di partecipazione è di 122,00 euro per la singola giornata, e di 202,00 euro per le due giornate.

Il corso mira a fornire competenze teoriche e pratiche sull’utilizzo di Instagram, uno strumento che, nel panorama comunicativo degli ultimi anni, dove l’informazione visiva ha sempre più importanza, ha assunto un ruolo fondamentale nel promuovere l’affermazione di un brand, di un progetto o di un personaggio pubblico. Comprendere la logica e la strategia di utilizzo di questa nuova realtà, imparando a utilizzarne gli strumenti e a evitarne i rischi è un obiettivo indispensabile per giornalisti, comunicatori aziendali e chi opera nel settore pubblico. Creare un’identità social coerente e riconoscibile, una reputazione digitale, stabilire obiettivi e strategia della presenza su Instagram sono la chiave per una corretta e proficua presenza su uno dei social network con il maggior trend di crescita al mondo. Docente: Gianluca Bernardi Napoli 24 e 25 Giugno 2019

dalle 9:30 alle 18:00

Accademia Liliana Paduano – Corso A.Lucci, 156 – 80142 Napoli