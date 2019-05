Medico di base aggredito nel suo studio.

dallo SMI Sindacato Italiano Medici, riceviamo e pubblichiamo

Aggressione Medico di base!

Aggressione n.38 del 2019

Dal racconto del collega:

“volevo informarti che giovedi scorso (16 maggio 2019) ,mentre effettuavo una sostituzione di medicina di base sono stato aggredito da un paziente con pugni ed ho dovuto ricorrere ad allertare i colleghi del 118 e carabinieri, in ospedale ho effettuato una tac cranio che ha escluso ematomi,ho presentato querela in commissariato.Purtroppo questa ondata di violenza nei nostri confronti non accenna a placarsi e colpisce in tutte le sede, ps ,corsie,guardie mediche ,118 ,adesso anche studi di medicina generale

Ritengo sia doveroso segnalare questa ulteriore aggressione del collega di medicina generale dr P.M.”

per esprimere la solidarieta’ al giovane collega da parte del l Sindacato dei Medici Italiani della Asl Napoli 1 centro e per sottolineare come le aggressioni non risparmiano piu’ nessuno infatti in questo caso come riportato da “nessuno tocchi ippocrate” in pieno giorno e nello studio del medico di famiglia questa la dichiarazione di Ernesto Esposito segretario smi alla Asl Napoli 1 centro che aggiunge il fenomeno non si combatte con la chiusura o riduzione dei presidi territoriali notturni ma con il riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ai medici in servizio in modo tale da consentire la procedura di ufficio.