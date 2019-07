Capri regina delle case vacanza, anche Anacapri nella Top 10 di Nomisma.

Capri sorpassa Santa Margherita Ligure come località turistica più esclusiva d’Italia con prezzi al metro quadro delle case che raggiungono 12.700 euro al metro quadro nel 2019, secondo le stime di Fimaa-Confcommercio e Nomisma nell’Osservatorio immobiliare turistico 2019.

Santa Margherita perde la prima posizione, che dominava dal 2013, e scivola al quarto posto (con 12.300 euro al mq, il 6,8% in meno del 2018), superata anche da Forte dei Marmi (Lucca, 12.600) e Madonna di Campiglio (Trento, 12.400). Tra le prime dieci località per le case vacanze ci sono anche Courmayeur (Aosta), Cortina d’Ampezzo (Belluno), Selva di Val Gardena (Bolzano), Porto Cervo (Sassari), Anacapri (Napoli) e Ortisei (Bolzano).

Le località che registrano aumenti dei prezzi sono solo una decina a partire da Senigallia (Ancona, +3,8%), mentre i cali più marcati colpiscono le province di Genova (-5,7%) e Roma (-3,8% con un picco di -5% a Fregene).

