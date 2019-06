Casa, chi compra e chi vende, i profili socio-demografici secondo Tecnocasa.

L’analisi delle compravendite realizzate nel 2018 dalle agenzie affiliate al Tecnocasa e Tecnorete evidenzia che il 76,2% ha riguardato l’abitazione principale, il 18,2% la casa ad uso investimento ed il 5,6% la casa vacanza. Rispetto al 2017 le percentuali sono rimaste sostanzialmente invariate.

Nel 56,0% dei casi a comprare l’abitazione sono persone con un’età compresa tra 18 e 44 anni, si registra poi un 22,4% di acquirenti tra 45 e 54 anni e percentuali in diminuzione al crescere delle fasce di età.

Ad acquistare casa attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa sono state soprattutto coppie e coppie con figli che compongono il 72,3% del campione, mentre è più bassa la quota di acquirenti single che si attesta sul 27,7%. In leggero calo la percentuale di acquisti da parte di single che nel 2017 si attestava al 28,5% contro il 27,7% attuale.

VENDITORI

Analizzando le compravendite dal lato del VENDITORE, nel 2018 la maggior parte delle persone ha venduto per reperire liquidità (54,1%), seguiti da coloro che hanno venduto per migliorare la qualità abitativa (34,4%) ed infine da chi si è trasferito in un altro quartiere oppure in un’altra città (11,5%). Rispetto al 2017 aumenta la percentuale di coloro che vendono per migliorare la qualità abitativa: si passa infatti dal 32,2% all’attuale 34,4%.