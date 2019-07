Dalla domotica all’illuminazione: come proteggere la propria casa quando si parte

Estate, tempo di vacanze: c’è chi ha solo qualche giorno o chi ha più settimane a disposizione, sono tutti pronti a lasciare le proprie case e le proprie città per raggiungere il posto dei sogni dove rilassarsi senza pensieri. Ma c’è sempre una preoccupazione che mettiamo in valigia: la paura di lasciare incustodite le mura domestiche e di trovare una brutta sorpresa al ritorno.

La tecnologia aiuta a proteggere le nostre case

Oggi la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nelle nostre vite e le facilita sotto molti aspetti. Negli ultimi anni la domotica, una parte specifica dell’informatica, si è specializzata nella massimizzazione del comfort e della sicurezza delle case, integrando le novità tecnologiche a sistemi come cancelli ed allarmi antifurto, creando delle abitazioni che oltre ad essere intelligenti hanno anche ottime difese contro le minacce esterne.

Nello specifico, con la domotica è possibile comandare a distanza una serie di servizi utilizzando semplicemente uno smartphone o, in alternativa, qualunque dispositivo predisposto ad una connessione ad Internet. Sul mercato esistono diverse tipologie di impianti, che vanno dalla semplice accensione dell’illuminazione al controllo totale dell’abitazione con gli impianti di videosorveglianza e di allarme.

Consigli prima di partire.

Prima di partire per un viaggio, dunque, è bene correre ai ripari. Se antifurti e tecnologia sembrano non bastare mai, un’altra buona idea è quella di tutelarsi stipulando un’assicurazione per proteggere la casa con una compagnia affidabile come Helvetia, ad esempio. In questo modo ci si può mettere al riparo dai danni economici di un furto in casa.

Inoltre si può seguire qualche altro piccolo consiglio per proteggere i propri beni mentre siamo lontani:

Porte e finestre. Muri alti e recinzioni possono non essere abbastanza. Bisogna quindi migliorare le serrature e le porte d’ingresso con sistemi di blindatura.

Se la porta di casa non coincide con l’ingresso per la presenza di un cortile o giardino, è una buona idea installare un videocitofono, così da vedere chi suona e nel dubbio evitare di aprire.

Buona illuminazione. Prendere in considerazione l’installazione di luci esterne in aree chiave per illuminare le porte e le finestre più vulnerabili. Una buona idea è mettere delle lampade con dei rilevatori sensibili al movimento. Bisogna inoltre assicurarsi che le luci siano fuori dalla portata dei ladri (potrebbero semplicemente svitare o rompere le lampadine) e posizionarle su tutti i punti ciechi della casa. Se si parte regolarmente si può prendere in considerazione l’uso di un timer per le luci all’interno della casa: basta un set di luci che si accendono per pochi minuti in qualche stanza, per far capire che c’è qualcuno dentro casa e allontanare i malintenzionati. Un timer può essere messo anche in altri apparecchi come televisori o stereo.

Conservare i gioielli. Orecchini, orologi e anelli sono dei beni preziosi, è meglio nasconderli bene. Armadi, cassetti, vasi, quadri, tappeti e letti sono i posti meno indicati, perché sono i luoghi in cui tutti cercano. Per questo meglio nasconderli bene, facendo attenzione a non dimenticare poi dove sono stati messi.

Sospendere gli abbonamenti. Quando si parte in vacanza, l’assenza comporta inevitabilmente l’accumulo di posta e giornali nella cassetta, quindi meglio sospendere temporaneamente l’abbonamento o far inviare le copie direttamente nel luogo in cui si trascorre le vacanze.