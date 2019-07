Italy Sotheby’s International Realty propone sul mercato Casa Colette la dimora settecentesca di Capri dove visse la scrittrice francese.

Scrittrice di fama, ma non solo. Considerata una delle figure di spicco degli inizi del XX secolo, Sidonie Gabrielle Colette, più conosciuta come Madame Colette, fu anche attrice, autrice, sceneggiatrice e critica, sia teatrale che cinematografica.

Scomparsa il 3 agosto 1954 (quest’anno ricorrono i 65 anni dalla sua morte), fu la prima donna della storia della Repubblica Francese a ricevere i funerali di Stato.

Anticonformista ed emancipata, per questo spesso al centro di scandali, Madame Colette fu sedotta anche dalla bellezza di Capri, dove comprò una dimora settecentesca che da allora porta il suo nome. La proprietà è oggi in vendita nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, tra le più importanti realtà di intermediazione immobiliare di lusso.

La casa, nel cuore di Anacapri a pochi passi da piazza San Nicola, era parte del complesso monastico di San Michele e per questo conserva le caratteristiche costruttive dei tempi come i soffitti a volta e l’indipendenza delle diverse unità non sempre collegate tra loro. Elementi, questi, che rappresentano la peculiarità e al tempo stesso la bellezza della proprietà.

All’interno, Madame Colette aggiunse solo un giardino chiuso scandito da un colonnato che richiamava la sua Borgogna ma che a Capri acquista un sapore diverso grazie a finestre ad ogiva che lasciano entrare suggestivamente la vista del mare.

Dopo la sua scomparsa la dimora passò prima alla figlia, poi agli attuali proprietari che hanno scelto di preservarne il ricordo conservando dove possibile il carattere originario della casa.

Link proprietà

https://www.italy-sothebysrealty.com/it/vendita/residenziale/capri-casa-indipendente-3700.aspx