Carezze di seta, le nuove poesie di Imma Pontecorvo.

Venti componimenti sull’essere umano e un’appassionata ricerca in versi sul senso profondo delle emozioni: questo rappresenta la nuova silloge di poesie di Imma Pontecorvo intitolata “Carezze di seta“. «Il libro prende il nome da una poesia che ho scritto per mia madre – racconta la scrittrice – Nessuna poteva meglio aprire e dare il nome a questa raccolta di liriche che esprimono una moltitudine di stati d’animo nati da attimi che hanno sfiorato la mia anima».

La più recente opera di Imma Pontecorvo tocca le corde dell’animo umano con la sua consueta delicatezza, raccontando, con parole semplici e immagini intense, scorci di vita quotidiana, relazioni interpersonali, nostalgie, ricordi, gioventù e sincronie di pari passo alle ombre, alle ostilità e alle battaglie che la vita sembra sempre riservare anche a chi le è grata e devota.

Tra le poesie contenute nel libro vi è anche “Nel silenzio” dedicata alle vittime della tragedia di Rigopiano e a tutti i terremotati, premiata al Concorso Letterario Internazionale “Trofeo penna d’autore”, ed “Effigie d’argento“, dedicata ad «occhi che straripano su rive malinconiche di un tempo vissuto», ai genitori anziani, ai nonni del mondo intero, poesia che si è classificata seconda al Premio Nazionale di poesia “Versi di storia”.

“Carezze di seta” è ordinabile presso tutte le librerie fisiche e sugli store on line come Amazon, Ibs , La Feltrinelli e Mondadori in versione cartacea ed e-book.