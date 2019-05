Dormire in mezzo ai libri, Mooks lancia il Book And Bed.

Dormire tra i libri, lasciare che le pagine diventino le lenzuola, farsi avvolgere dalle storie. A Napoli ora si può: dal 25 maggio gli amanti della lettura avranno la possibilità di alloggiare nel primo “Book and Bed” italiano situato nel Mooks Palace di via Luca Giordano 158, al piano superiore della libreria Mondadori lì presente dal marzo 2018. All’origine dell’innovativo progetto, targato Mooks, la volontà di replicare nel nostro Paese il format già esistente in Giappone, a Tokio, dal 2016, reinterpretandolo, innovandolo e immaginandolo per la realtà e il tessuto sociale nel quale impatterà. “Abbiamo eseguito, così come ogni nostra iniziativa imprenditoriale, studi di fattibilità chiedendo ad un campione di oltre 1500 lettori del Vomero, quartiere che dalle inizi ci accoglie e ci sostiene con calore ed entusiasmo, cosa avrebbero voluto stravolgere e cosa invece avrebbero voluto confermare dell’idea giapponese – spiega Antonio Serpe, Ceo di Mooks – . L’esito della ricerca ci ha pertanto condotti alla realizzazione di un format diverso, più ricercato, dal taglio suite”. Il modello napoletano si propone, infatti, come un “Book and Bed Suite”: un ambiente caldo e intimo, di raffinata eleganza.

Due suite, la Calvino e la Freud, ognuna da 45 mq, arredate con pregiati mobili d’antiquariato e tessuti avvolgenti, in cui si potranno trovare oltre 4000 titoli, spaziando da capolavori del 1741, provenienti da collezioni private degli imprenditori a volumi più contemporanei. Ambienti aperti, dinamici, nei quali non esistono muri ma solo opere in falegnameria, create in simbiosi con la professionalità dei maestri artigiani Coppola, che hanno saputo interpretare e valorizzare con la loro esperienza, ogni variazione sul tema iniziale. “Ci siamo divertiti a non seguire né un ordine cronologico e né uno tematico per l’esposizione dei libri – prosegue Serpe -, e abbiamo voluto che i nostri avventori si divertissero nella scoperta dei testi, evitando qualunque settorialità, e perché no, perdendo il sonno in quest’affascinante ricerca”. Le suite ospiteranno inoltre anche una selezione di opere d’arte contemporanee e gallerie fotografiche di artisti già affermati o emergenti, selezionate tra le numerosissime richieste pervenute dal lancio dell’iniziativa.

Non si fermerà a Napoli il progetto di hotel biblioteca di Mooks: a breve anche Milano Brera avrà il suo Book and Bed Suite. Entro la fine del 2020 saranno invece realizzati a Napoli, in via Roma, e nella Capitale, nel quartiere Eur, altri due Book and Bed, dove però il concept sarà più smart e più simile al modello orientale, che andranno quindi ad ampliare e diversificare l’offerta esistente in territorio partenopeo e nazionale. Mooks nasce come un progetto culturale innovativo, made in Napoli, un contenitore che rivoluziona il tradizionale concetto di libreria sul quale fonda la sua primaria identità con i due store a marchio Mondadori di piazza Vanvitelli e di via Luca Giordano: Mooks diversifica e arricchisce con le sue variegate proposte: il libro, la sua anima più profonda nel vastissimo catalogo offerto e negli incontri con gli autori – oltre 150 ogni anno – per discutere e confrontarsi con scrittori locali e nazionali; la musica nei prodotti commerciali e negli eventi che coinvolgono giovani e promettenti musicisti partenopei e grandi nomi del panorama italiano; la convivialità nella possibilità di lavorare nello spazio Coworking usufruendo della free Wifi Connection; l’arte in ogni sua manifestazione dalla fotografia alla pittura, alla scultura, a nuove e innovative forme di espressione in Mooks Fabrika che coinvolge sia giovani talenti che artisti di caratura internazionale e che, dal 2016, si è aperto anche all’editoria, con ben tre volumi sino ad ora pubblicati; e, da ultimo, anche l’ospitalità con nuova apertura del Book and Bed, l’hotel dei sogni per ogni vero amante dei libri.