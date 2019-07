Guida Editori, gli appuntamenti di luglio.

Mercoledì 3 luglio alle ore 18.30 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Cosa prova uno psicoterapeuta al termine di una seduta? Quali sono i suoi pensieri prima di addormentarsi? L’incontro/contro con il paziente fin dove deve e può spingersi? Ne parliamo con Alberto Vito, autore di “Affetti speciali” (Psiconline ed.). Sarà presente Marina Albamonte d’Affermo e Chiara Cicala.

Giovedì 4 luglio alle ore 20.30 – città di Matino (Le) – Corti d’Autore

Un pezzo della nostra storia che si snoda su due binari, lo storico – con la partecipazione di molti protagonisti del ’68, studenti, docenti, attori, registi, scrittori – e quello più squisitamente romanzesco con la storia d’amore che sboccia fra due ragazzi che via via parteciperanno alle proteste del Movimento studentesco. Che cosa rimane di quella stagione giusto a mezzo secolo di distanza? Tra storia e storie, “A Sud del Sessantotto” (Guida editori) di Piero Antonio Toma riflette sulla stagione, in occasione della notte dei licei. Con l’autore, Antonio Petrich.

Giovedì 4 luglio alle ore 17.30 – Centro Studi La Contea, via Toledo 418

“Un libro che guarda avanti, parla all’uomo, al cristiano, prima ancora che al politico, al banchiere, al finanziere, al legislatore, al controllore. Lo fa nel segno della Dottrina sociale della Chiesa che richiama il senso alto della solidarietà, della generosità, nell’utilizzo dei beni, del profitto stesso, indicando un legame invisibile e pur profondo fra guadagno e dono, che il peccato e l’egoismo spesso recidono, spazzano via…” (Cardinale Gerhard Ludwig Müller). “Il salvadanaio” di Riccardo Pedrizzi (Guida editori). Con l’autore, Stefania Brancaccio, Luigi Compagna, Umberto Ranieri, Luciano Schifone. Conclusioni del Cardinale Gerhard Ludwig Müller.

Giovedì 4 luglio alle ore 18.30 – Centro Agape, via Calvanico

Sogno: realtà = Napoli: città nuova; un’equazione da risolvere attraverso il viaggio per la città assieme allo scrittore Domenico Rea andando alla ricerca dei come e perché. Lontano da stereotipi e luoghi comuni scendiamo nelle viscere della città e ne attraversiamo l’anima. Ecco la sfida del sogno che per realizzarsi necessita del distacco di Napoli dalla sua stessa natura e dagli uomini che la popolano. Si va, attraverso la sintesi degli opposti, verso possibili equilibri e punti d’incontro fra il caos delle tante contraddizioni e delle molteplici identità della città. Bussola di questo viaggio, “Sogno napoletano” (Guida editori), di Rita Del Noce.

Con l’autrice, Enza D’Esculapio, Daniele Merola.

Lunedì 8 luglio alle ore 11.00 – Liceo Sannazaro, via Puccini

Il terzo volume di memorie (1980-2019) degli ex alunni del liceo vomerese, insieme a tutte le attività svolte negli ultimi anni. Il testo dal titolo “Memorie” (Guida editori) è corredato da foto e immagini degli ultimi 40 anni del Liceo.

Mercoledì 10 luglio alle ore 18.00 – Spazio Guida in via Bisignano 11

Tre brevi testi inediti del grande attore Riccardo Pazzaglia arricchiti da racconti e aneddoti di vita privata, retroscena di vita professionale del suo amato marito scritti dalla moglie Rosy Gargiulo che ricorda anche tutti i personaggi conosciuti e incontrati da una delle coppie più longeve dello spettacolo, da Vittorio De Sica a Luciano De Crescenzo. Ne esce fuori la figura di un uomo dalla forte personalità ma sempre attento all’amicizia e all’amore. “La mia vita con Riccardo Pazzaglia” di Rosy Gargiulo (Guida editori) ha la prefazione di Enrico Montesano. Con l’autrice, Titta Fiore. Letture di Lucio Allocca.

