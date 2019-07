I libri Più letti e commentati a Luglio 2019, a cura di Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri.

L’estate è nel suo splendore e che siate al mare o sui monti, probabilmente sarete curiosi di sapere di quali libri si parla sul gruppo FB Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri

Il titolo più amato del mese, ma forse dell’estate, è senza dubbio I leoni di Sicilia, di Stefania Auci, che ripercorre la storia della famiglia Florio; ormai va di moda e quindi anche questo libro è solo il primo di una serie che sta appassionando i lettori; secondo posto per Il cuoco dell’Alcyon, ultimo romanzo del compianto Andrea Camilleri con protagonista il commissario Montalbano, sempre molto amato dai nostri lettori; infine, terzo posto per Simona Sparaco vincitrice del premio DeA Planeta con Nel silenzio delle nostre parole.

Chi non è interessato a commentare le ultime uscite può continuare a passare in rassegna Time’s List of the 100 Best Novels, ovvero i cento romanzi più importanti del secolo XX, scritti in inglese e selezionati dai critici letterari per la rivista Times: questo mese noi abbiamo discusso di Jim il fortunato, amaro e ironico ritratto di un giovane arrabbiato magistralmente tratteggiato da Kingsley Amis, de Il coltivatore del Maryland, poderoso affresco storico venato di satira e forte ironia, scritto da John Barth e ottimamente tradotto da Luciano Bianciardi e, rimanendo nel campo degli autori britannici, La morte del cuore, delicato e malinconico racconto di formazione di Elizabeth Bowen.

Cosa proporre ai lettori più giovani, per rendere meno noiosa la loro estate? A questa domanda hanno risposta in molti e dai vari sondaggi abbiamo estrapolato tre titoli per lettori giovani, curiosi e interessati: L’acchiapparatti di Tilos, romanzo di Francesco Barbi che rivisita il fantasy classico con una buona dose di ironia; Little Brother, di Cory Doctorow, per chi è interessato alla tecnologia e vuole provare il fascino del suo primo cyberpunk; L’angelo di Coppi, raccolta di racconti di Ugo Riccarelli che mostrano il lato umano e fragile dei grandi nomi dello sport.

Infine, le nostre conversazioni si sono focalizzate sulle biblioteche. Ce ne sono dove vivete? Come sono organizzate? Come le preferireste? La discussione ha coinvolto lettori, addetti ai lavori, utenti appassionati e utenti più scettici, in uno scoppiettante dialogo che probabilmente verrà ripreso in futuro.

Buone letture!

