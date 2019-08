I libri più letti e commentati ad Agosto 2019 a cura di Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri.

Con l’estate ormai agli sgoccioli e il ritorno alla quotidianità, cosa c’è di meglio della lettura di un buon libro? E se non sapete cosa scegliere, ecco qualche suggerimento preso tra i titoli più commentati nel gruppo FB Un Libro tira l’altro, ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte dei lettori.

Una discussione sui ghost-writer ha riportato in auge Mr Mercedes, romanzo di Stephen King nelle insolite vesti di autore di noir; al secondo post troviamo Amatissima, di Toni Morrison, autrice riscoperta anche in seguito alla sua recente scomparsa; infine, al terzo posto, Caino, di Jose Saramago, perché non sempre in estate si scelgono letture “facili” ma si può optare anche per la letteratura più impegnata.

Un’altra discussione molto seguita è stata quella che chiedeva suggerimenti su libri che parlino della natura: tra i suggerimenti, segnaliamo Nelle Terre Estreme, di Jon Krakauer, Il Segreto del Bosco Vecchio, di Dino Buzzati e il classicissimo Marcovaldo, di Italo Calvino.

Per la serie: Time’s List of the 100 Best Novels, ovvero i cento romanzi più importanti del secolo XX, scritti in inglese e selezionati dai critici letterari per la rivista Times, questo mese noi abbiamo discusso di Arancia Meccanica, di Anthony Burgess, di Possessione di Antonia S. Byatt e de Il Grande Sonno, di Raymond Chandler. Trovate gli altri titoli negli articoli precedenti!

Buone letture!

Podio del mese: Mr Mercedes, King (Sperling & Kupfer) – Amatissima, Morrison (Frassinelli) – Caino, Saramago (Feltrinelli)

Romanzi a tema “natura”: Nelle Terre Estreme , Krakauer (Corbaccio) – Il Segreto del Bosco Vecchio, Buzzati (Mondadori) – Marcovaldo, Calvino (Einaudi)

Time’s List of the 100 Best Novels : Arancia Meccanica, Burgess (Einaudi) – Possessione, Byatt (Einaudi) – Il Grande Sonno , Chandler (Feltrinelli)

