Il Cardinale Muller ospite a Napoli.

Giovedì 4 luglio a Napoli alle 17,30 al centro Studi La Contea (via Toledo 418) in occasione della presentazione del volume ” Il salvadanaio” di Riccardo Pedrizzi (Guida editori) ci sarà anche Gerhard Ludwig Müller, cardinale già arcivescovo di Ratisbona e prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede dal 2017.

Ha ricevuto l’incarico di curare l’opera omnia di Benedetto XVI, ed oggi esprimerà il suo punto di vista sullo stato dell’arte in Vaticano.

Gerhard Ludwig Müller è tra i teologi più conservatori, di recente ha pubblicato un “Manifesto della fede” senza citare il Papa.