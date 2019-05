Salvatore Bagni Il Guerriero, presentazione del libro giovedì 16 al PAN.

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli sarà presentato il 16 maggio ore 17.30 al PAN, il volume “Il guerriero”, edito da Edizioni Slam, di Salvatore Bagni con Ignazio Senatore, arricchito dalle prefazioni di Beppe Bergomi e Ilario Castagner.

Il volume ripercorre le tappe più significative della carriera sportiva del calciatore, dagli esordi, fino all’approdo in Serie A con il Perugia.

Un racconto appassionato che si snoda dal suo trasferimento all’Inter a quello successivo al Napoli dove, il calciatore di Correggio, conquistò lo scudetto e la Coppa Italia al fianco di Diego Armando Maradona. Non mancano aneddoti gustosi e divertenti, i ricordi relativi alle partite nella Nazionale Under 21 e in quella maggiore.

Carattere sanguigno, sul campo e fuori, Bagni narra con disincanto quel calcio che vide l’esplosione del calcio –scommesse ma che, forse, era più vero ed autentico di quello dei giorno d’oggi.

Con gli Autori, i giornalisti Antonio Corbo, Francesco De Luca, Valter de Maggio, Gianluca Gifuni, Gianluca Monti e Lucio Pengue