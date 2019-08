Scritti di questi tempi, presentazione di libri dal 12 settembre tutti i giovedì alla libreria Vitanova.

Giovedì 12 settembre alle ore 18,00 si presenterà “Scritti di questi tempi”, un percorso di letture condivise e incontri con gli autori organizzato dalla scrittrice Donatella Schisa, che durerà da settembre a giugno.

“Gli incontri saranno l’occasione per trascorrere pomeriggi diversi, leggere libri straordinari e incontrare alcuni tra i nomi più interessanti nel panorama nazionale della letteratura contemporanea. Perché, come ha detto Umberto Eco: ‘Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una vita sola: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… Perché la lettura è un’immortalità all’indietro'”, ricorda Donatella.

Per saperne di più l’appuntamento è, dunque, il 12 settembre alle 18,00, libreria Vitanova di viale Gramsci a Napoli, quando saranno svelati nomi e titoli.