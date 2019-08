Asl Na 1 Centro, continuità assistenziale garantita anche a Ferragosto.

La continuità assistenziale (ex guardia medica)in tutta la Regione Campania è in prima linea sopratutto in queste giornate prefestive e festive di gran caldo per garantire assistenza medica ambulatoriale e domiciliare sopratutto ai pazienti fragili anziani bambini e malati cronici che si rivolgonono alla ca.Questa la dichiarazione del segretario smi Asl Napoli 1 Ernesto Esposito che aggiunge::Nella Asl Napoli 1 in tutti i presidi si registra un picco di interventi molti trasmessi dalla centrale operativa del 118.Nella giusta direzione le decisioni dei vertici aziendali.che hanno già potenziato il servizio turistico offerto dalla continuità assistenziale a Capri.Un servizio sottolinea Esposito insostituibile e di prossimità al cittadino.che va potenziato.con una piattaforma informatica che consenta di accedere alla cartella clinica del paziente per elaborare anche prescrizioni dematerializzate.La capillarità sul territorio ed i presidi pubblici ben conosciuti alla cittadinanza sono dati alla mano i punti di forza del servizio come dimostrato anche dal nuovo presidio di cantinuita’ assistenziale Pontecagnano dove è possibile la interazione anche con altre figure professionali.

