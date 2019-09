Il Benessere Partenopeo è all’Hotel Romeo.

Romeo presenta la Remise en Forme più godereccia dell’anno: “Benessere Partenopeo”. Anche se le vacanze stanno finendo, a Napoli il sole splende ancora e il A Napoli, la città dei contrasti, benessere non è mai “dieta” e per curare il corpo e soddisfare lo spirito, Romeo ha pensato di creare il perfetto mix tra un percorso SPA e i sapori di Napoli.

Nella Dogana del Sale, gli ospiti possono abbandonarsi alle attenzioni delle esperte terapiste, iniziando con un’analisi della composizione corporea (Bilancia Tanita) prima del percorso benessere, che prevede: vasca a idromassaggio Whirlpool, vasca a idromassaggio Airpool, vasca con cascata a lamina d’acqua, sauna finlandese, frigidarium a cascata di neve, bagno turco, percorso Kneipp, sauna a infrarossi con pareti a sale rosa dell’Himalaya, doccia emozionale a pioggia tropicale. Per concludere è previsto un massaggio di coppia di 50 minuti, consigliato dalle terapiste.

E quando il corpo ha ritrovato il suo stato di salute è ora dello spirito, che lo Chef del Beluga Bistrot & Terrace coccola con un pranzo di 3 portate, selezionate in base agli ingredienti migliori per mantenere la linea, al 9° piano panoramico del Romeo.

Partenope”, il trattamento per il corpo con un notevole effetto detox, che libera il corpo dalle tossine in eccesso, favorisce la circolazione e remineralizza la pelle grazie agli estratti marini della Marine Mineral Mask by Sodashi. Per gli ospiti più attenti alla linea, inoltre, Romeo ha creato “, il trattamento per il corpo con un, che libera il corpo dalle tossine in eccesso, favorisce la circolazione e remineralizza la pelle grazie agli estratti marini della Marine Mineral Mask by Sodashi. Questo trattamento è consigliato anche per tutte le donne che vogliono perdere peso, rimodellando la propria silhouette, per un corpo da sirena; Partenope, oltre al percorso SPA, prevede uno scrub corpo al sale (45 min.), la maschera corpo detossinante alle alghe marine (25 min.), il massaggio del cuoio capelluto o plantare (10 min.) e i centrifugati bio Dr. Farmer.

Anche Partenope è abbinabile alla Colazione o Pranzo al Beluga Bistrot & Terrace.

BENESSERE PARTENOPEO

costo a partire da 240€ per due persone, percorso benessere e pranzo di 3 portate

costo a partire da 215€ a persona,

da 255€ a persona includendo la prima colazione a buffet,

da 270€ a persona includendo pranzo di 3 portate

Romeo Napoli – Inaugurato nel 2008, il Romeo è la sintesi perfetta tra design, architettura contemporanea e atmosfera partenopea. Nella storica sede della Flotta Lauro, l’edificio in cui sorge l’hotel domina la vista mare e la vecchia città, con le sue 79 camere e suite, dotate delle più moderne tecnologie e servizi 24 ore su 24. Nella lobby, oltre a dettagli di design contemporaneo Made in Italy si trovano la Cigar room per fumatori e conoscitori di sigari e un Salotto dei Giochi. L’esperienza gastronomica comprende 2 ristoranti: il Beluga Bistrot & Terrace al 9° piano e il Ristorante stella Michelin Il Comandante al 10° piano, con la offerta gourmet. Ultima nata, la Cantina Wainarī del Romeo, nel Lobby del Romeo: un mondo di vini e champagnes, distillati e amari e piatti per aperitivi e momenti sfiziosi. Il Romeo ospita inoltre la Dogana del Sale, SPA caratterizzata dal sofisticato design e dalle più avanzate tecnologie; 300 metri quadri attrezzati con le più moderne apparecchiature Technogym. Ciliegina sulla torta la piscina esterna riscaldata con vista mozzafiato sul Golf di Napoli ed il Vesuvio. Al 1° piano una splendida Zona Meeting, composta da 4 sale in grado di ospitare fino a 100 persone.

