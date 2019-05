La piattaforma leader a livello globale per la prenotazione di servizi sanitari DocPlanner raccoglie 80 milioni di euro per sostenere l’ulteriore crescita.

La piattaforma leader nella prenotazione di servizi sanitari DocPlanner ha annunciato oggi di aver concluso un round di investimenti di Serie E per 80 milioni di euro, portando l’importo totale raccolto dal Gruppo DocPlanner approssimativamente a 130 milioni di euro e consolidando la propria posizione tra gli operatori digitali di servizi sanitari meglio finanziati a livello globale, operativi in quattro continenti. Il round è guidato da One Peak Partners e Goldman Sachs Private Capital Investing, in partecipazione con gli investitori già esistenti, Piton Capital ed ENERN Investments.

DocPlanner è una piattaforma leader per i servizi sanitari digitali in rapida crescita che offre servizi di marketing e software a medici e centri medici allo scopo di migliorare e rendere più efficiente il servizio sanitario. L’azienda offre ai pazienti la possibilità di recensire i medici e di prenotare online una visita gratuitamente attraverso il proprio marketplace. Inoltre, il Gruppo DocPlanner offre a medici e centri medici strumenti SaaS al fine di ottimizzare il flusso di pazienti, ridurre i casi di no-show e digitalizzare i processi, affinché possano dedicare maggior tempo alla cura dei pazienti e pertanto migliorare i risultati a livello sanitario.

I fondi verranno utilizzati in diverse aree strategiche. Il Gruppo DocPlanner continuerà il processo di penetrazione dei mercati chiave in Europa e in America Latina mediante l’offerta del proprio marketplace basato sul SaaS. L’azienda continuerà a investire nella Ricerca e Sviluppo allo scopo di offrire software innovativi a medici e centri medici. Ciò implicherà l’incremento delle vendite, il successo dei clienti, lo sviluppo del prodotto, la conformità delle normative e la presenza di team di marketing nelle diverse aree geografiche. Il Gruppo DocPlanner ha recentemente superato i 1.000 dipendenti a livello globale e non prevede alcun rallentamento in tal senso nel breve termine, vantando circa 100 posizioni attualmente aperte.

Infine, l’azienda non esclude la possibilità di acquisire giovani e innovative software company basate su cloud per accelerare la crescita. Avendo acquisito e integrato con successo concorrenti in Turchia e in Spagna (rispettivamente nel 2014 e 2016) il Gruppo DocPlanner considera tali opportunità a completamento delle proprie iniziative di crescita organica.

Mariusz Gralewski, fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo DocPlanner ha affermato: “Questa nuova fonte di finanziamento giunge nel miglior momento storico per l’azienda. Il tasso di crescita del nostro core business sta accelerando e vediamo maggiori opportunità nel nostro settore, sia in termini di segmento di clientela sia di offerta di prodotti, al progredire del mercato delle tecnologie in ambito sanitario. Sin dall’ultimo round di investimenti ci siamo concentrati sul nostro core marketplace e nel business SaaS e ora ci stiamo orientando su nuove aree di crescita. Si tratta di un momento stimolante per il Gruppo DocPlanner, per i pazienti, i medici e i partner.”

Humbert de Liedekerke, Managing Partner di One Peak Partners ha dichiarato: “Siamo rimasti molto colpiti dalla solida traiettoria di crescita, dalla straordinaria piattaforma tecnologica e dal talento del management team del Gruppo DocPlanner. Riteniamo vi sia un potenziale enorme per accelerare la trasformazione digitale dell’industria sanitaria e siamo entusiasti di supportare il Gruppo DocPlanner nel consolidare ulteriormente la propria posizione di piattaforma digitale per i servizi sanitari più ampia e più innovativa a livello globale.”

Christian Resch, Amministratore Delegato di Goldman Sachs Private Capital Investing ha commentato: “durante gli ultimi sette anni il Gruppo DocPlanner è stato all’avanguardia nel campo dell’innovazione digitale dei servizi sanitari. Siamo rimasti colpiti dagli obiettivi già raggiunti con pazienti, medici e centri medici. Siamo entusiasti di investire nel Gruppo DocPlanner e di cooperare con un team consolidato secondo la loro roadmap, al fine di ottimizzare ulteriormente le esperienze di pazienti e medici.”

Luca Puccioni, CEO di MioDottore ha aggiunto: “questo investimento conferma la dinamicità dell’azienda e la continua voglia di innovare, comune denominatore di tutte le aziende del gruppo, impegnate localmente a migliorare l’esperienza sanitaria al fine di consolidare la propria posizione di leadership di mercato. È questo il caso dell’Italia, dove in soli soli tre anni dal lancio MioDottore ha saputo guadagnarsi il favore di pazienti e professionisti per la sua capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più digitale e supportare i medici con strumenti pratici, efficaci e all’avanguardia.”

Gruppo DocPlanner

Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 30 milioni di pazienti e gestisce 1.5 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti del settore sanitario con un totale di 2,4 milioni di recensioni di pazienti sui propri siti web in 15 Paesi. L’azienda è stata fondata in Polonia nel 2012 e oggi vanta un team di oltre 1.000 dipendenti distribuiti tra le sedi di Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico e Curitiba. Con la missione globale di “rendere più umana l’esperienza sanitaria”, l’azienda offre ai pazienti la possibilità di recensire i medici e di prenotare online una visita gratuitamente attraverso il proprio marketplace. Inoltre, offre ai medici e ai centri medici, strumenti SaaS volti a ottimizzare il flusso di pazienti, ridurre i casi di no-show e digitalizzare i processi affinché possano dedicare maggior tempo alla cura dei pazienti e pertanto migliorare i risultati a livello sanitario.

Per ulteriori informazioni, visitate https://www.docplanner.com/about-us

One Peak Partners

One Peak è un’impresa specializzata in private equity, che investe in tecnologie in fase di crescita e in società tecnologiche. Fornisce capitale a imprenditori eccellenti con l’obiettivo di trasformare attività business innovativi e in rapida crescita in leader durevoli e capaci di guidare il settore. www.onepeakpartners.com