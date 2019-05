L’Erba Vita Road Show fa tappa a Napoli: cultura del benessere, ricerca scientifica, innovazione ed ecosostenibilità al centro del ‘talk’ condotto da Licia Colò domenica 26 all’Hotel Royal Continental.

Domenica 26 Maggio dalle ore 18.30 alle ore 22.00, al Royal Continental Hotel di Napoli, si terrà l’ERBA VITA ROAD SHOW – ‘Viaggio nello Spettacolo della Natura’ .

Durante la serata si terrà il talk ‘Nature in Science’ condotto da Licia Colò. Ricercatori scientifici, docenti universitari, divulgatori, designer ed economisti si confronteranno con gli spettatori aprendo una riflessione condivisa sulla Cultura del Benessere, che racchiude il delicato e prezioso rapporto tra l’Uomo e Natura.

Erba Vita, azienda con oltre 36, anni di esperienza nella produzione di prodotti fitoterapici, integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici apre da Milano un viaggio attraverso l’Italia per incontrare i professionisti della salute (erboristi, farmacisti, titolari di parafarmacie) che ogni giorno si prendono cura della salute delle persone. La data Napoli fa seguito al successo registrato alla tappa di Milano e precede la chiusura del tour che è prevista il prossimo 10 Novembre a San Marino.

Ringraziando per l’attenzione, confido nella tua pregiata collaborazione per contribuire a rendere noto l’impegno di Erba Vita nel promuovere l’ecosostenibilità e diffondere la consapevolezza sull’utilità e consumo dei prodotti a base vegetale, per il benessere dell’uomo in ogni momento della sua vita.