Caravaggio – Ragnatela a luci e ombre, venerdì 14 al Cortile della Reggia di Portici.

Con “Caravaggio – Ragnatela a luci e ombre”, la rievocazione dell’ultima notte a Napoli curata da Ilio Stellato e Maurizio Merolla, si apre, venerdì 14 giugno, alle ore 21, nel Cortile del MAVV alla Reggia di Portici, il cartellone di spettacoli promossi dal MAVV – Wine Art Museum, il Museo dell’Arte del Vino e della Vite ospitato dal Dipartimento di Agraria della Federico II, nell’ambito del progetto “Wine Art fest”.

Lo spettacolo, realizzato nell’ambito della trilogia Millarcum e portato in scena dal Teatro degli Eventi, è realizzato nello stile di un set cinematografico. Caravaggio, che completa la trilogia, segue gli atti unici dedicati al principe di San Severo, a Maria d’Avalos e Carlo Gesualdo, ed è una straordinaria occasione non solo per rileggere i tragici eventi che determinarono l’ultima fuga da Napoli del pittore, che ha influenzato più di qualunque altro la pittura settecentesca, ma anche la stessa storia della città.