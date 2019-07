Con decenza parlando, martedì 30 al Maschio Angioino a cura dei Lazzari Felici.

Martedì 30 Luglio ore 21:00 nel cortile del Maschio Angioino ( Castel Nuovo) nell’ambito della manifestazione Un’estate a Napoli l’Associazione Insolitaguida Napoli in collaborazione con il Teatro dei Lazzari Felici propone il nuovo scoppiettante spettacolo di Amedeo Colella Con decenza parlando.



Un’esilarante serata con il Prof. Amedeo Colella accompagato dallo chansonnier Dario Carandente e la sua band. Se avete qualche lacuna culturale sulla città di Napoli e la napoletanità, se non vi siete mai chiesti perché si usa dire “ se so’ rotte ‘e giarretelle “ oppure non conoscete i nomi degli otto Re di Napoli rappresentati dalle statue all’esterno del Palazzo Reale , è arrivato il momento di recuperare. Amedeo Colella, traduttore di paraustielli ,scrittore semi serio, napoletanista nonché studioso delle cronache remote di Napoli e dei modi di dire e di fare all’ombra del Vesuvio. Un intellettuale che sorride, finalmente lo abbiamo trovato. Sapete quale è la differenza “ cattedratica “ tra il crocche’ e il panzarotto? Venite, ne vedrete delle belle , conoscerete Totonno e Quagliarella che non è il papà dell’ex giocatore del Napoli, vi presenteremo o’ nevaiuolo, o’ munaciello , scopriremo che le zucchine alla scapece sono nate a Bacoli, forse.

Location di quest’unica data è il suggestivo cortile del Maschio Angioino.

Come sempre è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!