Goodbye Sciuscià, il nuovo musical prodotto dal Palapartenope, via al casting.

Per la stagione 2020, il Teatro Palapartenope di Napoli e la NONSOLOEVENTI capitanata da Rino Manna, mettono in cantiere la produzione dell’ importante musical GOODBYE SCIUSCIA’ la cui regia sarà affidata ad Enrico Maria Lamanna mentre la parte musicale sarà affidata al M°Adriano Pennino.

Lo spettacolo toccherà i più importanti teatri italiani ed esteri. Il cast artistico e tecnico in fase di definizione e top secret si preannuncia stellare e di grande spicco ma si ricercano ancora alcuni ruoli. In particolare la ricerca è indirizzata ad attori e attrici dai 18 ai 60 anni che sappiano recitare sia in italiano che in dialetto napoletano, cantare sia in italiano che in dialetto napoletano e che abbiamo dimestichezza con fondamenti di danza moderna o fluenza nei movimenti. I ruoli ricercati sono numerosi e per tutti è richiesto di presentare al provino:

un brano/monologo a memoria in italiano

un brano/monologo a memoria in napoletano.

una canzone a scelta del candidato di Pino Daniele o di Teresa de Sio di cui il candidato provvederà a fornire su supporto usb le basi.

una canzone tratta da un musical in lingua straniera (il candidato provvederà a fornire su supporto usb le basi)

una coreografia o ballo a scelta (il candidato provvederà a fornire su supporto usb le basi)

Nel corso dei provini sarà inoltre richiesto di recitare su brani scelti al momento e capacità di ballare su improvvisazione





I provini si terranno in data 24 e 25 settembre 2019 presso il Teatro Palapartenope (Via Corrado Barbagallo 115 , 80125 Napoli) dalle ore 10.00. Gli interessati possono inviare mail a ass.federicoprimo@gmail.com e riceveranno conferma ed orario di convocazione. È indispensabile portare con sé ai provini due foto (una figura intera ed una primo piano) un eventuale curriculum e un documento di riconoscimento valido. I candidati dovranno compilare e firmare una liberatoria per il consenso al trattamento dei dati e all’archivio video.