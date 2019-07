Palapartenope, casting per giovanissimi per musical.

Per la nuova produzione di un importante musical con cast artistico e tecnico di grande spicco si ricercano i seguenti ruoli:

UN BAMBINO DI 8/10 ANNI : il tipico scugnizzo napoletano, sveglio, vivace, coraggioso, simpatico.Che sappia recitare, anche in dialetto napoletano, e che abbia una voce intonata. Apprezzati fondamenti di danza moderna o fluenza nei movimenti. Al provino sarà chiesto di recitare una poesia o un breve brano a memoria in italiano e una poesia o un breve brano a memoria in napoletano. Inoltre sarà richiesto di cantare un brano musicale a scelta del candidato che provvederà a fornire su supporto usb la base.

3 RAGAZZINI: maggiorenni che abbiamo età scenica 14/15 anni. Si richiede che sappiano cantare, recitare e che abbiamo dimestichezza con il dialetto napoletano e con i fondamenti di danza contemporanea. Al provino sarà chiesto di recitare una poesia o un breve brano a memoria in italiano e una poesia o un breve brano a memoria in napoletano. Inoltre sarà richiesto di cantare un brano musicale a scelta del candidato che provvederà a fornire su supporto usb la base

I provini si terranno in data 22 luglio 2019 presso il Teatro Palapartenope (Via Corrado Barbagallo 115 , 80125 Napoli) dalle ore 10.30. Gli interessati possono inviare mail a ass.federicoprimo@gmail.com e riceveranno conferma ed orario di convocazione.

I minorenni, dovranno essere accompagnati dai genitori, e dovranno compilare e firmare una liberatoria per il consenso al trattamento dei dati e all’archivio video. È indispensabile portare con sé ai provini due foto (una figura intera ed una primo piano) un eventuale curriculum e un documento di riconoscimento valido.