Scenari Casamarciano 2019, una mostra fotografica per la memoria collettiva.

Come si costruisce un percorso della memoria? Per Giulio Baffi, critico teatrale e direttore artistico del festival “Scenari Casamarciano 2019” “la memoria vive dei ricordi che ognuno conserva da qualche parte. A volte i ricordi scompaiono con il tempo, a volte si confondono e sfumano i loro contorni. Per molti ritrovare i momenti della propria vita e metterli insieme con quelli di altri può essere quasi un ‘gioco’”.

Ecco perché in occasione della mostra ‘Fotogrammi di storia della città’, parte dell’imminente IX edizione del Festival Nazionale del Teatro ‘Scenari Casamarciano’, invita i cittadini del paese a condividere le loro foto storiche che riprendono momenti di vita dentro e fuori il Castello della città.

Come fare? E’ semplice. Basta inviare le foto sia in formato digitale che cartaceo.

Per l’invio digitale, le foto vanno scansionate ad alta risoluzione (almeno 300 dpi) e inviate, possibilmente con wetransfer, all’indirizzo prolocohyriacasamarciano@gmail.com. Le foto più belle saranno scelte da una commissione di esperti ed esposte mentre le altre saranno proiettate su uno schermo come sfondo. Il termine per la consegna delle foto è il 10 agosto.

La ‘chiamata alle armi’ di Baffi e degli organizzatori di Vesuvioteatro è il primo tassello del progetto “Il Castello, memoria del futuro” che tende a costruire una piccola storia del castello di Casamarciano. “In tempi di “selfie”, di rapidi messaggi mandati in giro via Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp – dice Baffi – , qualcuno può invece cercare in un cassetto una vecchia foto ritrovando momenti della propria storia e della propria comunità”.

“Scenari Casamarciano 2019” comincerà – nel Complesso Badiale Santa Maria del Plesco venerdì 6 settembre – con la Summer Edition di “Dignità autonome di prostituzione”. La mostra “Fotogrammi di storia della città” sarà inaugurata lunedì 9 settembre alle ore 21, seguita dalla presentazione del progetto “Il Castello, memoria del futuro”.