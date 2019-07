Huawei P Smart 2019 DoubleTap, semifinale venerdì 12 a Edenlandia.

Dopo undici tappe di grande successo siamo giunti alle attesissime semifinali del Huawei P Smart 2019 DoubleTap che arriva a Napoli e precisamente al parco divertimenti Edenlandia. Dalle 17.00 si alterneranno sul palco i giovani talenti di TikTok & Instagram per l’evento DoubleTap, organizzato dall’agenzia creativa 2MuchTV e sponsorizzato quest’anno da Huawei in qualità di Title Sponsor 2019. L’evento sarà costituito da sfide avvincenti tra i talent nelle categorie canto, ballo e video. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 luglio.

PRESENTATORI E GIUDICI

La conduzione dello spettacolo sarà affidata a TelJ e Andrea Prada, mentre i giudici scelti per questa terza semifinale sono Rosalba, Marta Losito, Sespo, Valerio Mazzei, Virginia Montemaggi, le star più amate dai teenager al completo.

IL CONTEST E COME FUNZIONA

HUAWEI P Smart 2019 DoubleTap è l’unico contest-show itinerante dove i migliori talenti TikTok e Instagram possono esibirsi dal vivo e mostrare il proprio talento sul palcoscenico nelle categorie canto, ballo e video. Huawei ha siglato una partnership con DoubleTap, diventandone Title Sponsor, in occasione del lancio dello smartphone P Smart 2019 .

Protagonista di tutte le tappe del tour, il nuovo P Smart 2019 si caratterizza per eccellenti performance racchiuse in un design ricercato, un ampio display Dewdrop da 6.21” e una doppia fotocamera potenziata dall’Intelligenza Artificiale. La famiglia P Smart si è allargata ulteriormente con l’arrivo anche del nuovo HUAWEI P Smart + 2019, dotato di tripla fotocamera potenziata dall’Intelligenza Artificiale e di un design trendy, e del P Smart Z 2019, il nuovo smartphone tutto schermo, dotato di una fotocamera pop-up e un display Full HD, arricchendo così l’offerta per i giovani millennial che cercano uno smartphone conveniente senza rinunciare alle ultime tendenze, oltre che un partner perfetto con cui vivere la DoubleTap.

Per celebrare la partnership, nell’edizione 2019 di DoubleTap compare la nuova categoria “Huawei Challenge”, un’esibizione realizzata in onore di HUAWEI P Smart 2019, con la partecipazione fissa di Virginia Montemaggi, Marta Losito e TelJ, ideatore della performance Huawei. Per ogni tappa, i due vincitori della Huawei Challenge avranno la possibilità di diventare HUAWEI Brand Lover , il programma che premia gli amanti del brand con prodotti in anteprima, partecipazione a eventi esclusivi e molto altro.

Per candidarsi, gli utenti devono registrarsi sul sito ufficiale www.doubletap.live , scegliendo la città e la categoria di preferenza e caricando i propri video su TikTok o Instagram usando l’hashtag dedicato #PsmartDoubleTap. Tra questi, verranno scelti due partecipanti per le categorie canto, ballo e video. I vincitori di ogni tappa, si confronteranno nelle semifinali estive e nella finale a Settembre. Per la Huawei Challenge si sfideranno on stage 4 partecipanti e verranno decretati due vincitori per ogni tappa.

Per partecipare come pubblico alle singole tappe in giro per l’Italia e/o prendere parte ai Meet&Greet è necessario registrarsi al sito www.doubletap.live/#tour.

Le altre date del tour saranno comunicate nelle prossime settimane. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.doubletap.live