Social, Twitter down in tutto il mondo.

Risolto il guasto tecnico su twitter. Per un’ora circa collegandosi all’home page del sito, compariva la scritta “Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità”. Ora il problema sembra risolto.

“Un cambio di configurazione interna”: così Twitter ha spiegato il problema tecnico che per circa un’ora ha reso impossibile l’accesso alla piattaforma, sia dal web che dai telefonini. Il problema, secondo Down Detector, un sito che traccia i blackout, è stato segnalato in Usa, Europa e altrove. (ANSA)