I vecchi seggiolini del San Paolo rimontati allo stadio di Scampia.

Questa mattina inizierà il montaggio di circa 1500 seggiolini dello stadio San Paolo che lo scorso maggio vennero smontati dall’impianto di Fuorigrotta per far spazio ai nuovi in vista della cerimonia di apertura dell’Universiade Napoli 2019.

L’ Agenzia Regionale per l’Universiade, di intesa con la società Tipiesse – Graded – che si è occupata anche di montare i nuovi seggiolini dello stadio di Fuorigrotta – si è da subito impegnata a far rinascere lo stadio “Landieri”, l’impianto di Via Hugo Pratt, intitolato ad Antonio vittima innocente di camorra a 24 anni durante la prima faida di Scampia del 2004.

“Abbiamo accolto con piacere la richiesta di un intero quartiere e abbiamo mantenuto la promessa. Grazie anche all’impegno della ditta Tipiesse – Graded, da domani inizierà il restyling, con il montaggio dei seggiolini del San Paolo, di un campo sportivo che è il fiore all’occhiello del quartiere e punto di ritrovo per i ragazzi di Scampia” ha dichiarato il Commissario straordinario Gianluca Basile.