Il Napoli chiude in bellezza al San Paolo ed inguaia l’Inter.

Finisce 4 a 1 al San Paolo tra Napoli e Inter. I gol dei partenopei a firma di Zielinski, al 16′, di Mertens al 61′ e di Fabian Ruiz, autore di una doppietta al 71′ e 78′. Il gol della bandiera di Icardi all’81 su calcio di rigore. Da segnalare tra i nerazzurri anche una traversa colpita da Martinez.

L’inizio dell’Inter era stato positivo, la squadra di Spalletti comincia meglio e trova buone ripartenze con la velocità di Politano e le incursioni di Nainggolan. Eppure il Napoli ci mette ben poco a prendersi il palcoscenico della partita, diventandone presto protagonista per gioco e occasioni. La squadra partenopea trova la rete del vantaggio con una magia al 16′ di Zielinski, un bolide sul quale nulla può Handanovic. L’1-0 del Napoli paralizza l’Inter che fatica a reagire e rischia di subire il raddoppio, al 26′ con un tiro di Ghoulam e al 42′ con il tentativo di Callejon. Gli uomini di Spalletti soltanto nel finale di primo tempo sfiorano il pareggio al 37′ con Martinez di prima intenzione e al 40′ con Nainggolan dalla distanza. La notizia del momentaneo vantaggio dell’Atalanta a Torino contro la Juventus deve aver scosso i milanesi, ora a rischio Champions.

Spalletti chiede ai suoi di darsi una svegliata e inizia la ripresa all’attacco con l’inserimento di Icardi, giocando con la doppia punta e la difesa a tre. La mossa è positiva, l’Inter si propone pur non tirando mai in porta, ma il Napoli prende ben presto le misure. Al 61′ riesce a centrare il gol del 2-0, che indirizza definitivamente la partita: Callejon pesca in mezzo Mertens, il belga punisce con un preciso colpo di testa. Stavolta gli ospiti riescono a reagire, sfiorando la rete per riaprire il risultato: D’Ambrosio e Martinez però vengono fermati dalla parata di Karnezis, da un salvataggio di Koulibaly e dalla traversa. I definitivi colpi da ko che spengono ogni speranza dei nerazzurri arrivano con la doppietta di Fabian Ruiz che al 71′ sigla il tris su suggerimento di Malcuit e al 78′ (in contropiede) approfitta di un Handanovic non impeccabile. Del tutto inutile il calcio di rigore siglato da Icardi all’81’, che fissa il risultato sul 4-1: pesante ma meritato il successo del Napoli.