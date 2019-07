Mondiale X-Cat, buon esordio per il team Hi-Performance Italia dei fratelli Schiano.

Parte bene il Campionato del Mondo della classe X-Cat per il team Hi-Performance Italia. La barca con a bordo i fratelli Giuseppe e Rosario Schiano ha ottenuto un buon sesto posto nella prima gara disputata sabato a Stresa, dopo il settimo posto nella pole della mattina e uno spettacolare sorpasso ai campioni di Abu Dhabi 5 compiuto all’ultimo giro. Un risultato che, purtroppo, non è stato possibile bissare domenica perché un problema tecnico al timone ha costretto lo scafo, battente bandiera del Circolo Canottieri Napoli, al ritiro durante il quarto giro. Una difficoltà tecnica che, però, non frena le ambizioni del team, che ha visto a terra il coordinamento del campione del Mondo Antonio Schiano con l’esperta Emanuela Procaccini al ponte radio e il supporto tecnico di Vincenzo Alessio e Vincenzo Guidone.

“La prima gara ha confermato gli enormi progressi compiuti con la messa a punto della barca – spiega Antonio Schiano -. I nostri tempi erano di pochi decimi soltanto inferiori a quelli degli scafi che ci hanno preceduto, siamo riusciti a essere competitivi con il gruppo di testa compiendo anche un sorpasso all’ultimo giro sui campioni di Abu Dhabi 5. Il tutto in un circuito sul lago, una condizione completamente diversa da quella in mare alla quale siamo abituati e che ci è molto più congeniale. Purtroppo domenica abbiamo avuto un problema tecnico che ci ha impedito di portare a termine la gara ma possiamo dirci soddisfatti di questa prima tappa e lavoreremo per crescere ancora in vista delle gare in programma a settembre in Cina”.

Il team Hi-Performance Italia, supportato anche dalle aziende locali Supermercati Piccolo, McDonald Salerno e Sunrise, è attualmente all’ottavo posto in classifica generale alla pari con gli spagnoli di Consulbrokers ed è il primo scafo in classifica con due piloti italiani a bordo. Tornerà a correre dal 13 settembre a Taizhou, in Cina, nella seconda tappa del Mondiale X-Cat.