Nasce il Sanità United, la nuova squadra del Rione.

Al via Sanità United, associazione sportiva dilettantistica del Rione Sanità, a Napoli: “Una nuova squadra di calcio – è stato detto nella presentazione nel chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità – per l’antico quartiere che in questo modo cercherà di rivivere i fasti del passato, tenendo viva e riproponendo una tradizione sportiva che parte da lontano”.

L’iniziativa ha il patrocinio della Fondazione di Comunità San Gennaro onlus e dalla Terza Municipalità del Comune e si aggiunge alle altre azioni messe da tempo in atto nel quartiere “volte a favorirne la riqualificazione e l’infrastrutturazione sociale”.

Alla presentazione, moderata da Gianni Simioli, hanno partecipato i presidenti della squadra Cesare Poli e Michele Zagarola insieme con Ivo Poggiani, presidente della terza Municipalità e con don Antonio Loffredo che, assieme a tutta la comunità della Basilica, ha donato alla squadra, quale segno di incoraggiamento, un pallone autografato dai giocatori del Napoli. (ANSA)