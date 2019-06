Red Bull Neymar Jr’s Five: il team maschile FC Quartieri Spagnoli e quello femminile Paris S. Gennar 2.0 si preparano per la Finale Nazionale in programma l’8 giugno a Milano.

Cresce l’attesa per la Finale Nazionale del Red Bull Neymar Jr’s Five 2019 in programma sabato 8 giugno a Milano al Piazzale Donne Partigiane(quartiere Barona) a partire dalle ore 15.



È tutto pronto per il grande epilogo della quarta edizione del torneo di calcio a 5 che porta il nome della stella brasiliana, riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25, che vedrà competere le migliori squadre italiane, vincitrici delle rispettive tappe locali.





Sarà una giornata di grande calcio e sano agonismo con le squadre finaliste che si sfideranno in un torneo di calcio a 5 caratterizzato da regole innovative come l’assenza di entrambi i portieri e l’eliminazione di un componente per ogni gol del team avversario. Per l’occasione sarà allestito un campo in erba sintetica con sponde laterali.



La squadra maschile FC Quartieri Spagnoli e la squadra femminile Paris S. Gennar 2.0, vincitrici della tappa di Napoli, si stanno preparando a tornare in gara alla Finale Nazionale dell’8 giugno, che decreterà chi volerà in Brasile per la Finale Mondiale. Quest’ultima è in programma presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo) nel mese di luglio. Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, i campioni nazionali vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.



Le due squadre finaliste campane dovranno contendersi il titolo italiano con le vincenti delle tappe di: Bari, Palermo, Roma, Padova, Firenze, Genova, Bologna, Torino e Milano.



A Milano, gli ospiti d’eccezione saranno I 2 Bomber del Freestyle Davide Iannetti e Yuri Zappatore, conosciuti in rete con i nomi d’arte Diginho e Zapinho.

I due ragazzi, molto popolari su Youtube per i loro simpatici video ricchi di trick e giocate spettacolari con il pallone, si divertiranno ad intrattenere il pubblico e ad interagire con le squadre partecipanti