Scherma, Curatoli, in semifinale ai mondiali.

L’azzurro Luca Curatoli è in semifinale nella gara di sciabola individuale dei Mondiali di scherma a Budapest.

Nei quarti di finale ha battuto per 15-12 il canadese Gordon Shaul, mentre negli ottavi aveva prevalso per 15-10 sul georgiano Sandro Bazadze.

In semifinale Curatoli se la vedrà con il sudcoreano Sanguk Oh, che negli ottavi ha battuto l’altro azzurro Luigi Samele per 15-8 e poi nei quarti si è imposto per 15-9 sul russo Konstantin Lokhanov.

Eliminato nei sedicesimi l’altro italiano Aldo Montano, olimpionico ad Atene 2004, che ha perso 15-14 contro l’ungherese Csanad Gemesi, contestando a lungo l’operato degli arbitri per l’assegnazione al rivale della stoccata decisiva. (ANSA)